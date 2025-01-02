«شرطة دبي» يتقلد ذهبية تحدي التقاط الأوتاد..

أحرز فريق شرطة دبي الميدالية الذهبية في بطولة تحدي التقاط الأوتاد للفرق، محققاً 441 نقطة، وحصد الفارس محمد علي شبيلي، من فريق صحاري، ذهبية الفردي برصيد 133 نقطة.

وجاء فريق الشهامة ثانياً في الفرق برصيد 411 نقطة، وثالثاً فريق صحاري محققاً 403 نقاط، بينما حصد الفارس محمد عبدالله الهاشمي من فريق بوذيب المركز الثاني في الفردي برصيد 124 نقطة، وثالثاً فهد شنوان الشمري من فريق شرطة دبي، محققاً 118.5 نقطة.

وشارك في البطولة، التي نظمها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق في مدينة دبي الدولية للقدرة، 11 فريقاً.