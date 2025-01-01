دبي تستقبل العام الجديد بـ 51 بطولة في يناير

تستقبل دبي العام الجديد بسجل حافل بالفعاليات والبطولات الرياضية التي تنظمها وتستضيفها خلال شهر يناير 2025، بما يعزّز مكانتها وجهة رياضية عالمية، حيث تسهم هذه الفعاليات في ترسيخ موقعها كملتقى دولي للرياضة بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومرافقها الرياضية والسياحية ذات المستوى العالمي.

وتشهد دبي في يناير الجاري تنظيم 51 بطولة وفعالية رياضية، بدعم من مجلس دبي الرياضي، إلى جانب استمرار فعاليات أخرى انطلقت في شهور سابقة.

ومن أبرز هذه الفعاليات ماراثون دبي الدولي، الذي يُعد من أبرز وأقدم سباقات الجري في المنطقة، ويُقام بنسخته الـ23 في 12 يناير على شارع أم سقيم.

كما تقام بطولة دبي ديزرت كلاسيك في 16 يناير على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف، وتُعد جزءاً من سلسلة رولكس ضمن بطولة جولة دي بي ورلد العالمية للغولف، حيث تستقطب أشهر لاعبي الغولف.

وفي السياق نفسه، تستمر بطولة السلم للدرّاجات الهوائية في نسختها التاسعة بتنظيم المكتب الخاص لصاحب السمو حاكم دبي، حيث يُقام سباق النخبة للرجال يوم 19 يناير، وينظم نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية كأس دبي الفضية للبولو خلال الفترة من 18 يناير إلى الأول من فبراير، إلى جانب بطولات قفز الحواجز والترويض، وتُقام بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية يوم 11 يناير بتنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في حين تُعقد بطولة المديرين التنفيذيين للغولف في اليوم نفسه.

وفي إطار الفعاليات الرياضية المتنوّعة، تواصل الدورة الرياضية العمالية السادسة منافساتها في رياضات مختلفة، منها دورة الثروبول التي تُقام في 19 يناير.

وتُقام أيضاً بطولة دبي ماسترز الدولية للطيران اللاسلكي يومي 17 و18 يناير، بينما يمتد دوري دبي بي ورلد للكريكت خلال الفترة من 11 يناير إلى التاسع من فبراير في استاد دبي الدولي للكريكت.

ومن الفعاليات البارزة الأخرى، سباق تريفيكتا ضمن «سبارتان ريس الشرق الأوسط»، الذي تستضيفه دبي باركس آند ريزورتس للمرة الأولى من 24 إلى 26 يناير، كما يُقام الدوري العالمي للمقاتلين المحترفين في كوكاكولا أرينا يوم 25 يناير، وتُختتم أبرز الفعاليات الكبرى ببطولة دبي الدولية لكرة السلة في نسختها الـ34، التي تُنظم في نادي النصر خلال الفترة من 24 يناير إلى الثاني من فبراير.