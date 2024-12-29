%65 من الجمهور يحملون أخطاء لاعبي المنتخب مسؤولية الخروج من «خليجي 26»

كشف استطلاع أجرته «الإمارات اليوم» عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي، وشارك فيه 857 مشجعاً، بأن 65% من الجماهير يحملون لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، مسؤولية الخروج المبكر من بطولة «خليجي 26»، المقامة حالياً في الكويت، فيما اعتبر 21% منهم السبب في ضعف الاستعداد الفني والذهني للبطولة، مقابل 14% انتقدوا المدرب البرتغالي باولو بينتو، مشددين على دوره المفقود في معالجة الأخطاء الفنية وتكرارها في المباريات.

وحصد «الأبيض» نقطتين فقط من تعادلين مع المنتخب القطري والعماني بالنتيجة نفسها 1-1، والخسارة أمام الكويت 1-2، ليحل في المركز الثالث للمجموعة الأولى التي تأهلت عنها عمان والكويت، على الرغم من أنه كان مرشحاً فوق العادة للوصول إلى الدور نصف النهائي.

ورصد مشجعون ثماني ملاحظات شكلت الأسباب الرئيسة وراء الخروج المبكر، أبرزها عدم الاستقرار على التشكيلة، وضعف الأداء الدفاعي، وانخفاض مستوى اللياقة، وعدم قدرة المدرب بينتو على قراءة مجريات المباريات بشكل صحيح، والإصرار على اختيار بعض اللاعبين غير المؤهلين الذين لا يستحقون الالتحاق بالمنتخب، وافتقار بعض اللاعبين إلى الروح القتالية، وعدم الاستفادة من اللاعبين الحاصلين على الجنسية الإماراتية، مطالبين بضرورة التركيز على اللاعبين المحليين، وإعادة المهاجم علي مبخوت إلى قائمة المنتخب.

وقال المشجع «الفلاسي»: «المدرب لا يتحمل الخروج من البطولة نهائياً.. المنتخب أدى كل مبارياته على أكمل وجه، الخطأ الرئيس كان من الدفاع في مباراتي الكويت وعمان، أما المدرب فقد قام بدوره وأكثر.. في كل مرة الجماهير تحمّل الخطأ للمدرب، لكن هذه المرة الخطأ من اللاعبين أنفسهم وتحديداً الدفاع.. المنتخب ظهر بصورة جميلة والحق يقال، لكن الثغرات الدفاعية كانت سبباً رئيساً في الخروج من البطولة».

واختلف المشجع «فارس» في الرأي، قائلاً: «الأخطاء الفردية ليست سبب ظهور المنتخب بهذا المستوى، كل شيء كان واضحاً مع هذا المدرب من بداية توليه تدريب المنتخب، لا يوجد استقرار في التشكيلة».

بدوره، قال المشجع يعقوب يوسف: «أفضل مهاجم في تاريخ الكرة الإماراتية علي مبخوت لا يتم استدعاؤه، فقد كانت الحاجة إليه كبيرة، لكن المدرب للأسف يصر على إشراك لاعبين آخرين، لو كان مهدي علي مدرباً للمنتخب كنا رأينا المنتخب بشكل آخر».

أما المشجع سعيد الهاملي فقال: «ما فائدة اللاعبين الموجودين مع المنتخب على الدكة الذين لا يلعبون حتى في أنديتهم، كان المفروض استدعاء لاعبين أكثر خبرة وأداء مثل شاهين وعلي صالح ومبخوت».

وفي المقابل، قال علي الصريدي: «أتساءل ماذا استفاد منتخبنا من الاحتراف واللاعبين الحاصلين على الجنسية الإماراتية، فالمنتخب لا يستطيع الفوز على منتخبات بلاعبين محليين، أتمنى العودة للاهتمام باللاعبين المواطنين، حتى لو خسرنا فإننا نتقبل الأمر».

وقال عمر السلامي: «الإعلام يعزز المنتخب ويسانده.. يفترض أن يسلط الضوء على معرفة أسباب الخلل بعيداً عن مقولة (كفّى ووفّى).. منتخبات أقل مستوى فني تفوز علينا!».

أما أيوب الشريف فقال: «لا أعلم لماذا لا يستدعي المدرب بينتو اللاعب علي مبخوت.. عناده هذا على حساب المنتخب الوطني»، فيما قال المشجع فيصل الدرمكي: «تجب إقالة بينتو.. لا تشكيلة صحيحة، ولا تشكيلة ثابتة، ولا توظيف صحيحاً، المدرب لا يقرأ المباريات».

وقال المشجع سليمان الزيودي: «الاحتراف لم يصنع لاعبين يضحون في الملعب، وبعض اللاعبين افتقدوا الروح القتالية»، أما عمار جمعة فقال: «شيء متوقع، كان الخروج من البطولة واضحاً منذ مباراة قطر التي كانت الأسهل، لكن المنتخب أضاع نتيجتها».

وتحدث جمعة السويدي قائلاً: «لم يوفق المدرب في التشكيل واختيار اللاعبين، ولم يغير الخطة بعد الخسارة أمام الكويت».

المنتخب حصد نقطتين فقط، وحل في المركز الثالث بالمجموعة الأولى في «خليجي 26».