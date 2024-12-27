الانتقادات تطارد بينتو.. لم يضيف شيئاً للمنتخب واللاعبون لم يقصروا

تفاعل عدد من مستخدمي منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مع التغريدة التي نشرها حساب اتحاد كرة القدم الخاصة بنهاية المباراة التي جمعت "الأبيض" أمام نظيره العماني في كأس الخليج "خليجي 26" والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 وكانت سبباً في وداع الفريق للبطولة من الدور الأول.

وانقسمت آراء المشاركين بين من يتحمل مسؤولية خروج المنتخب المبكر من البطولة، بعد أن حصد نقطتين فقط وحل في المركز الثالث، بينما أثنى آخرون على أداء اللاعبين وقالوا إن الحظ وقف أمام المنتخب.

وقال سالم الكتبي: "المنتخب من دون مهاجم صريح ومع اللعيبة الموجودين مستحيل توصلون مكان، إذا سنحت لك الفرصة وما سجلت لابد تقبل أهداف، وهذا واقع ودرس للأسف محد تعلم منه".

وقال خالد: "معوضين ان شاء الله والقادم أفضل والمدرب ما يضيف اي شي للمرة الألف".

ومن جانبه، قال المزروعي: "مبروك لعمان التأهل، من لاعبينا والمدرب ما شفنا غير الاستهتار والعناد وعدم وجود الروح واللي تعب من هذا المسلسل المتكرر هو الجمهور".

وقال بوعمر: "هذا المدرب وبعض اللعيبة ما يستاهلون هذا الجمهور المحترم المحب لوطنه يضرب خط 13 ساعة لدعمهم".

وتساءل أبن أحمد قائلا: "هل سنتأهل كاس العالم على هذا الأداء؟".

وفي المقابل قال بو العز: "ماقصرتو بس ماشي حظ".