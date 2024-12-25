تحديد مواعيد بطولتي كأس دبي الفضية والذهبية للبولو

أعلنت اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو، موعد انطلاق بطولتي كأس دبي الفضية وكأس دبي الذهبية، اللتين ستُقامان في نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس دبي الفضية من 16 يناير إلى الأول من فبراير المقبلين، بينما تُقام كأس دبي الذهبية من 15 إلى 22 فبراير 2025.

وقال رئيس اتحاد الإمارات للبولو محمد الحبتور، إن كأس دبي الفضية ستشهد مشاركة خمسة فرق، هي: «الإمارات» و«غنتوت» و«الحبتور» و«بنجاش» و«ذئاب دبي كافو»، أما كأس دبي الذهبية فستضم الفرق الخمسة نفسها، إضافة إلى فريق «جيهان جيري».