أبيض الناشئين يبدأ استعداده لكأس آسيا 2025 من أبوظبي

بدأ منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة معسكره الداخلي في أبوظبي مساء أول من أمس، استعداداً لنهائيات كأس آسيا 2025 التي تقام في السعودية، ومن المقرر إجراء مراسم سحب قرعة البطولة خلال شهر يناير المقبل.

ووفق بيان صادر من اتحاد الكرة فقد شارك في الحصة التدريبية الأولى التي أقيمت على استاد نادي الوحدة في الشهامة 22 لاعباً، هم: هود المنهالي، جاسم عبدالله (الجزيرة)، حميد السويدي، بطي حمد، سلطان ناصر، عبيد عمران (الشارقة)، علي حسن، محمد أحمد، محمد بطي (شباب الأهلي)، عبدالله راشد، هزاع فيصل (العين)، محمد يوسف (الفجيرة)، سهيل النوبي، فهد خليل، مايد عادل (النصر) سعد مبارك، عبدالله فهد، فيصل محمد، مايد اليماحي (الوحدة) إبراهيم يوسف، سالم عصام، محمد ناصر (الوصل).

ويخوض منتخبنا للناشئين خلال معسكر أبوظبي مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب طاجيكستان يومي 26 و28 من الشهر الجاري.

وكان أبيض الناشئين قد تأهل إلى نهائيات كأس آسيا بعد صدارته للمجموعة الثامنة في التصفيات الآسيوية برصيد ست نقاط، التي حصدها من فوزين متتاليين على ماليزيا (2-0) ولاوس (5-2).