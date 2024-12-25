شراكة بين «دبي لسباق الخيل» ومضمار «تشرشل داونز»

أعلن نادي دبي لسباق الخيل، عقد شراكة جديدة مع مضمار «تشرشل داونز»، موطن سباق كنتاكي ديربي الشهير، أكبر وأهم مهرجان لسباقات الخيل في الولايات المتحدة الأميركية من الفئة الأولى.

وتتضمن الشراكة رعاية مضمار تشرشل داونز لسباق «الإمارات 2000 غينيس» بجوائز تصل إلى 300 ألف درهم، والمقررة إقامته بمضمار ميدان يوم 3 يناير المقبل، ضمن موسم كرنفال سباقات دبي.

وقال مدير العمليات الدولية والسباقات في نادي دبي لسباق الخيل إروان شيربي، إن النادي يستلهم من القيادة الرؤية الطموحة لرفع مستوى التميز، ومن خلال العمل مع شركاء دوليين مثل «تشرشل داونز»، يسعى لتعزيز مكانة سباقات الخيل الإماراتية على الساحة العالمية، لافتاً إلى «نجاح النادي في بناء علاقة قوية مع تشرشل داونز، بفضل إدراج سباق الإمارات ديربي ضمن جدول التأهل لسباق كنتاكي ديربي، وهذه الشراكة تمثل خطوة إضافية لتعزيز هذا التعاون».

من جانبه، أعرب نائب رئيس سباقات الخيل في «تشرشل داونز إنكوربوريتد» غاري بالميسانو، عن سعادته بهذه الشراكة، وتعزيز التعاون مع نادي دبي لسباق الخيل، من خلال رعاية سباق تجربة الإمارات 2000 غينيس، ويتطلع لرؤية الفائز في هذا السباق مشاركاً في الإمارات ديربي ويحجز مكانه في النسخة الـ151 من سباق كنتاكي ديربي في مايو المقبل.