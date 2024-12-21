5 مشاهد فنية وتنظيمية حاضرة في «خليجي 26»

يتطلع جمهور الكرة الخليجية الذي سيتابع النسخة رقم 26 من كأس الخليج العربي «خليجي 26» التي تنطلق اليوم في الكويت، إلى مشاهدة نسخة استثنائية على الجوانب كافة الفنية والتنظيمية.

وتعتبر النسخة الحالية للبطولة تحدياً كبيراً للكرة الكويتية واللجنة المنظمة للبطولة، إذ إنها تأتي بعد «خليجي 25» التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية العام الماضي، وشهدت نجاحاً تنظيمياً مميزاً وحضوراً جماهيرياً كبيراً. وتحظى النسخة الحالية من كأس الخليج التي تمتد حتى يوم 3 يناير المقبل بخمسة مشاهد فنية وتنظيمية:

تنظيم عالمي

أسندت اللجنة المنظمة لـ«خليجي 26» تنظيم البطولة بشكل عام وحفل الافتتاح بشكل خاص إلى شركة لوريال العالمية، التي أشرفت على تنظيم نهائيات كأس العالم في قطر 2022، ما يؤكد أن البطولة ستحظى بتنظيم رائع وفقاً لأفضل المواصفات العالمية تؤهلها لتكون إحدى أفضل الدورات الخليجية منذ سنوات طويلة.

حظوظ المستضيف

تشير التوقعات إلى أن منتخب الكويت (الدولة المستضيفة) لا يملك حظوظاً واسعة للفوز بلقب البطولة، قياساً على النتائج التي حققها الأزرق الكويتي في مختلف المباريات خلال السنوات الأخيرة، وقياساً على فارق الإمكانات الفنية مع بقية المنتخبات الأخرى، إلا أن ذلك لا يعد مقياساً نظراً لصعوبة التوقعات في البطولات الخليجية.

التصنيف الدولي

استناداً إلى التصنيف الأخير لمنتخبات كرة القدم الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» تتواجد قطر بالمركز 48 عالمياً، يليها العراق 56، والسعودية 59، والإمارات 63، يليها عمان 80، والبحرين 81، والكويت 134، وأخيراً اليمن 158، لكن الفوز بلقب «خليجيي 26» لا يخضع لهذه التصنيفات، إذ اعتادت البطولة تقديم المفاجآت في كل دورة.

المشاركات المونديالية

خمسة منتخبات موجودة في «خليجي 26» سبق لها المشاركة في نهائيات كأس العالم، وهي السعودية الأكثر مشاركة في المونديال بست مرات، ثم منتخبات الكويت والعراق والإمارات وقطر بواقع مرة واحدة لكل منها، بينما لم تتأهل منتخبات عمان والبحرين واليمن.

رقم صامد

سيكون من الصعب تحطيم الرقم القياسي لأفضل الهدافين في الدورات السابقة والمسجل باسم الكويتي جاسم يعقوب (18 هدفاً)، أو الاقتراب من العراقي حسين سعيد، والسعودي ماجد عبدالله ولكل منهما (17 هدفاً)، بسبب غياب مهاجم منتخب الإمارات علي مبخوت الذي يمتلك 13 هدفاً في بطولات الخليج، وكذلك عدم وجود لاعب في المنتخبات الأخرى في قائمة أفضل 20 هدافاً في البطولة.