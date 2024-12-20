منتخبات الغولف إلى مسقط للمشاركة في «الخليجية»

تغادر بعثة منتخبات الغولف، ظهر اليوم، متجهة إلى عمان، للمشاركة في بطولة مجلس التعاون الخليجي الثامنة للناشئين تحت 16 سنة، والسابعة للسيدات، والأولى للفتيات تحت 16 سنة، والمقررة إقامتها من 20 إلى 25 الجاري على أرض ملعب نادي غلا للغولف بالعاصمة مسقط.

ويترأس البعثة نائب رئيس الاتحاد، اللواء عبدالله الهاشمي، وتضم البعثة الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات، خالد الشامسي، والمدرب فيصل السرغيني، ويمثل منتخب الإمارات تسعة لاعبين ولاعبات، هم: محمد جاسم ثابت، طارق العمادي، عبدالله محمد درويش على صعيد منتخب الناشئين تحت 16 سنة، واللاعب زياد علي أبوبكر بفئة الأشبال تحت 13 سنة، ويتكون منتخب السيدات من انتصار الريش، وفي البلوشي، ولارا الشايب، وفي فئة الشابات تحت 16 سنة، اللاعبتان سارة علي أبوبكر وأنكا ماتيو.

واستعدت المنتخبات عبر معسكرات خارجية بالمغرب قبل المشاركة في العديد من البطولات المحلية والعربية.

وأشاد اللواء الهاشمي بالالتزام والحماسة الذي ساد مراحل إعداد المنتخبات.