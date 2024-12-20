«دبي الرياضية» تنقل منافسات «خليجي 26»

أعلنت قناة «دبي الرياضية»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، عن انتهاء الاستعدادات كافة لتغطية فعاليات بطولة كأس الخليج العربي لمنتخبات كرة القدم «خليجي 26»، التي ستنطلق غداً في الكويت، بمشاركة منتخبات الإمارات والكويت (المضيف)، والسعودية، والبحرين، وقطر، وعمان، والعراق، واليمن، ويأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على متابعة وتغطية جميع المباريات والبطولات الرياضية المحلية والخليجية والعالمية، ما يعزّز مكانتها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في المنطقة.

وكشفت قناة «دبي الرياضية» في بيان صحافي عن إعداد مجموعة من البرامج النوعية التي سيتم من خلالها نقل وقائع البطولة التي تستمر حتى الثالث من يناير 2025، كما أعلنت المؤسسة عن انضمام المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف، إلى أسرتها للتعليق على أهم المباريات التي ستشهدها البطولة، إلى جانب عبدالله السعدي، وأحمد الشحي، وراشد عبدالرحمن، ما يضيف بُعداً مميزاً للتغطية الصوتية التي ستقدمها القناة، إلى جانب الاستعانة بنخبة من المحللين ونجوم الكرة الخليجية والعربية، من بينهم محمد حمادة، ونجم الكرة الكويتية السابق بدر حجي، ونجم الكرة العراقية الأسبق هوار ملا محمد، وسلطان راشد، وإسماعيل راشد، وعلي خميس، وطارق علي، ويوسف عزير، ونورالدين العبيدي، وماجد الفلاسي، لتحليل المباريات وتقديم رؤى احترافية حول الأداء الفني والفرق المشاركة.

«هيدو 26»

وستتضمن الدورة البرامجية الخاصة ببطولة كأس الخليج، برنامج «هيدو 26»، الذي سيُبث مباشرة من دبي، وسيتولى تقديمه كل من عبدالعزيز محمد، وإيمان الأميري، وأحمد العلي، ويارا إسماعيل، وسيركز البرنامج على تقديم سلسلة من التقارير النوعية والتغطيات للمؤتمرات الصحافية واللقاءات المباشرة من الكويت والإمارات، وسيعرض البرنامج خلال أيام المباريات بدءاً من الساعة 15:00 وحتى 17:00 بتوقيت الإمارات، وفي أيام الراحة سيعرض عند الساعة 22:00 وحتى منتصف الليل.

«الملعب 26»

ويُعد برنامج «الملعب 26» استوديو تحليلياً مباشراً سيقدم تغطية متعمقة لجميع مباريات البطولة، إضافة إلى فقرة لتحليل أبرز القرارات، وسيشارك في تقديمه كل من مشعل القحطاني، وعبدالعزيز المختار، فيما سيتولى كل من حسن حبيب، ومحمد الجاسم، وراشد النجار، ويوسف إبراهيم، وعبدالعزيز محمد، نقل أجواء البطولة من الكويت، وسيعرض خلال أيام المباريات عند الساعة 17:30 ويستمر حتى منتصف الليل.

«الجماهير 26»

وسيتولى برنامج «الجماهير 26» الذي يقدمه حسن حبيب، رصد ردود أفعال الجماهير أثناء المباريات، وذلك عبر مجموعة تقارير يعدها كل من حسين البلوشي وهشام دحام، بينما سيسلط برنامج «لقاء خاص» الضوء على لقاءات حصرية مع رؤساء الاتحادات والمسؤولين، وهو أيضاً من تقديم حسن حبيب ومحمد الجاسم، بينما سيقدم محمد حمادة برنامج «ديباجة» الذي يعرض مقالات تلفزيونية تتناول أبرز أحداث دورات الخليج، كما سيتولى الإعلامي محمد الجوكر تقديم برنامج «إرث الخليج».

من جانبه، أكد مدير إدارة القنوات الرياضية عبدالرحمن أمين، أهمية بطولة كأس الخليج العربي لمنتخبات كرة القدم، ومكانتها على الساحة الرياضية المحلية والإقليمية، لافتاً إلى أن مؤسسة دبي للإعلام تسعى عبر تغطية فعاليات البطولة إلى تقديم تجربة إعلامية متكاملة تواكب الحدث، وتبرز أهمية الرياضة كوسيلة للتواصل والتقارب بين شعوب المنطقة.

وقال مدير قناة دبي الرياضية حسن حبيب: «تواصل قناة دبي الرياضية اهتمامها الكبير بالبطولة، حيث استعدت لها بأكثر من 15 ساعة تلفزيونية، ما يعكس أهميتها كجزء أساسي من الرياضة الخليجية. ومن خلال شبكة مراسلي القناة الموجودين في الكويت، سنغطي جميع جوانب البطولة».

. انضمام المعلق التونسي المخضرم رؤوف خليف إلى «دبي الرياضية» للتعليق على أهم مباريات البطولة.