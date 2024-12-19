منتخب التجديف الحديث يفوز بـ 18 ميدالية في «دولية تايلاند»

حصد المنتخب الوطني لرياضة التجديف الحديث في بطولة تايلاند الدولية 2024، التي اختتمت الأحد الماضي، 18 ميدالية ملونة، تضمنت 10 ذهبيات وست ميداليات فضية وبرونزيتين، في تخصصات «القارب» و«جهاز التجديف».

وذكر بيان صحافي أن المشاركة في البطولة الدولية تأتي ضمن خطط اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث لتوفير فرص الاحتكاك، وصقل قدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

وحرص اتحاد الإمارات للرياضات البحرية مع ختام المشاركة على تقديم الشكر الجزيل للأندية الرياضية في الدولة، لتعاونها مع برامج الاتحاد، وفي مقدمتها نادي الشارقة لرياضة المرأة، ونادي الحمرية الثقافي الرياضي على رعاية المواهب والاهتمام بتطوير الرياضات الشراعية والتجديف الحديث، وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة الدولية.

وجاء في البيان أن «لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني استفادوا من المشاركة الدولية، وأظهروا حضوراً فنياً جيداً، نافسوا به على المراكز الأولى في جميع الفئات».