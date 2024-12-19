«بلدية دبي» بطل كرة القدم في الدورة العمالية

تُوّج فريق بلدية دبي بلقب بطولة كرة القدم ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية السادسة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 23 فبراير 2025، ويشارك فيها أكثر من 46 ألف عامل وعاملة، يمثّلون 270 شركة، ويتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة موزعة على 10 مواقع مختلفة في دبي. وفاز فريق بلدية دبي بالمركز الأول، بعد تغلبه على فريق شركة ترانسجارد في المباراة النهائية التي انتهت بالتعادل وتنفيذ الضربات الترجيحية التي تساوى فيها الفريقان أيضاً، وتم تنفيذ ضربات إضافية تمكن خلالها فريق بلدية دبي من الفوز بالضربة الخاطفة، وحصل فريق ترانسجارد على المركز الثاني، وحلَّ فريق شركة دبليو ون في المركز الثالث، بعد تغلبه على فريق شركة سيرف يو، وتُوّج اللاعب نزار بسام ثابت من بلدية دبي بلقب أفضل لاعب في البطولة.

ووفقاً لبيان صحافي لمجلس دبي الرياضي، شارك في بطولة كرة القدم التي أقيمت على ملاعب شركة دتكو بمنطقة جبل علي، 24 فريقاً من مختلف الهيئات والدوائر والشركات في دبي، وشهدت البطولة حضوراً جماهيرياً كبيراً من العمال المتابعين للمنافسات.

وفي ختام البطولة، قام اختصاصي أول فعاليات مجتمعية في مجلس دبي الرياضي عمر صالح الكندي، وجابر عبداللطيف مكي من اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي بتوزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الفائزين بالجوائز الفردية في البطولة.

وتتواصل فعاليات الدورة الرياضية العمالية السادسة، حيث تقام بطولة الكرة الطائرة للرجال والسيدات من الخامس إلى الـ12 من يناير المقبل، على ملاعب «دلسكو أرينا» في منطقة القوز.

وارتفع عدد المشاركين في الدورة هذا العام إلى أكثر من 46 ألف عامل وعاملة ينتمون لـ31 جنسية من 270 شركة، يشكلون 873 فريقاً يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة، تشمل 18 بطولة رياضية، موزعة على 10 مواقع مختلفة.

. بطولة الكرة الطائرة تقام من الخامس إلى 12 يناير المقبل، على ملاعب «دلسكو أرينا» في منطقة القوز.