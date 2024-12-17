«شرطة دبي» بطل كأس البادل للمؤسسات الحكومية

فاز فريق شرطة دبي بلقب النسخة الأولى من بطولة «كأس البادل المفتوحة للمؤسسات الحكومية» المخصصة لمنتسبي المؤسسات والدوائر والهيئات الحكومية في الدولة من الإماراتيين، والتي نظمها نادي جست بادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي برعاية كو كوين، بهدف اكتشاف وتطوير الموهوبين وتشجيع نمط حياة صحي بين موظفي المؤسسات الحكومية.

وهيمنت فرق شرطة دبي على البطولة، بالحصول على المراكز الثلاثة الأولى، إذ فاز فريق شرطة دبي (ب) بالمركز الأول بعد فوزه على فريق شرطة دبي (سي)، وحل فريق شرطة دبي (دي) في المركز الثالث بعد فوزه على فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي.