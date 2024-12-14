قرعة

طالب مراقبون فنيون لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بضرورة إجراء قرعة جديدة للدور الثاني من البطولة (مرحلة الإياب) لإعادة التوازن الفني والزمني بعد انسحاب فريق فليتوود.

دكة

اعتذر لاعب دولي سبق له اللعب في دورات كأس الخليج السابقة عن عدم الإدلاء بذكرياته الكروية تجنّباً للخوض في أخطاء فنية كانت قد حرمته المشاركة في المباريات، وأدت إلى بقائه أسير دكة البدلاء.

قايدي

استغرب رياضيون عدم تكليف معظم المدربين المنافسين لفريق كلباء مدافعين يراقبون المهاجم الإيراني الخطر مهدي قايدي، الأمر الذي يمنحه حرية الحركة وتسجيل الأهداف، متسائلين: «أين خطط إيقاف هذا اللاعب المتألق؟».

رياضة

قرر لاعبون دوليون في رياضة فردية ترك رياضتهم الأصلية التي قادتهم إلى التميز وتحولوا إلى رياضة أخرى بعد أن وجدوا فيها مكاسب أكثر، وذلك من دون إبلاغ المدرب الذي وجد نفسه مضطراً للبحث عن بدلاء لهم.

وعد

وعد مدرب في دوري الدرجة الأولى جمهور فريقه بالصعود إلى مصافّ أندية المحترفين أياً كانت الظروف، وطالبهم بالصبر حالياً على النتائج المتواضعة وتقديم الدعم.

موهبة

استثمر مدرب أحد فرق الرياضات الفردية مهارة التصوير لدى أحد لاعبيه الموهوبين وكلفه بالتقاط صور تدريبات زملائه، لأهميتها في تحليل البيانات، ما لاقى صدى طيباً لدى الفريق.

مهاجم

قال عضو إدارة نادٍ في الدرجة الأولى إن عدم وجود مهاجم وصانع لعب مميزين في الفريق يعرقل تحقيقه نتائج إيجابية تقود إلى المراكز المتقدمة، موضحاً أن العقود المادية العالية تمنع من التعاقد معهما.

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