«دبي الرياضية» تواكب الحدث بتغطيات متفردة

أعلنت قناة «دبي الرياضية»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، قيامها بتغطية متفردة لمنافسات جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2024، التي تمثل ختام فعاليات موسم السباقات العالمية لسنة 2024.

وذكر بيان صحافي أن: «هذه التغطية في إطار حرص مؤسسة دبي للإعلام على تعزيز مكانة دبي على الخريطة العالمية كمركز دولي للرياضات البحرية».

وقال مدير إدارة القنوات الرياضية، عبدالرحمن أمين: «تمثل جائزة «دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) حدثاً رياضياً عالمياً يجسد روح التحدي والإبداع التي تتميز بها دبي، يؤكد مكانتها وجهةً رائدةً لاستضافة أبرز الفعاليات الرياضية على الساحة الدولية، حيث يشكل الحدث منصة مبتكرة تحتفي بروح العمل الجماعي، في ظل مشاركة فرق مختلفة من كل أنحاء العالم، سيعملون معاً على تقديم تجارب رياضية استثنائية تجمع بين المنافسة وروعة الأداء»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن «قنوات دبي الرياضية» أعدت أجندة متكاملة تهدف إلى نقل نبض البطولة وتمكين عشاق الرياضات البحرية من متابعة تفاصيل ما تشهده من منافسات، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الرياضات البحرية، حيث تعكس هذه التغطية ما تمتلكه «دبي للإعلام» من إمكانات فنية وقدرات لوجستية وكفاءات وطنية قادرة على إثراء المشهد الإعلامي المحلي.