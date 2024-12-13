مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان يطلقان «نادي الفرجان لكرة القدم»

أطلق مجلس دبي الرياضي وصندوق الفرجان، بالتعاون مع بلدية دبي، مبادرة «نادي الفرجان لكرة القدم»، بهدف توفير بيئة رياضية متكاملة للأطفال والشباب في الأحياء السكنية في دبي، لتعزيز مهاراتهم الرياضية والبدنية، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بأسلوب مبتكر ومستدام.

وتأتي هذه المبادرة ترجمة لمخرجات «خلوة دبي للرياضة» التي تم تنظيمها في نوفمبر الماضي، بمشاركة 100 من صنّاع القرار والمختصين وخبراء ونجوم الرياضة، للإسهام في تحقيق أهداف خطة دبي 2033، وأجندة دبي الاقتصادية والاجتماعية (33) في ما يتعلق بالمجال الرياضي، بهدف رسم مستقبل القطاع على مستوى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، والارتقاء بقطاع تنظيم الفعاليات الرياضية، وكذلك على مستوى زيادة إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي، وأيضاً زيادة أعداد ممارسي الرياضة التنافسية والمجتمعية بين مختلف الفئات ولجميع الجنسيات، بما ينعكس إيجاباً على صحة وسعادة ونشاط أفراد المجتمع وعلى جودة الحياة في دبي.

وتستهدف مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم الفئات العمرية من خمسة أعوام إلى 14 عاماً، وتستمر التدريبات خلال المبادرة حتى 27 مارس 2025، ما يمنح المشاركين فرصة للانخراط في برنامج تدريبي مستمر يركز على التطور البدني والذهني، كما سيتم تقسيم المشاركين إلى ثلاث مراحل سنية، لضمان التركيز على احتياجات كل فئة عمرية بشكل متخصص.

وتقام التدريبات خلال المبادرة في خمس حدائق موزعة على أحياء دبي لضمان سهولة الوصول للجميع، وهي حديقة عود المطينة، وحديقة الورقاء 3، وحديقة الورود في ند الشبا، وحديقة بحيرة البرشاء، وحديقة البرشاء جنوب.

وقال نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، خلفان جمعة بالهول، إن «مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم تعكس حرصنا على تفعيل توصيات خلوة دبي للرياضة، من خلال مشاريع ومبادرات نوعية تسهم في تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في الأنشطة الرياضية، وتنمية المواهب الرياضية في الأحياء السكنية، لمواصلة مسيرة الارتقاء بالمشهد الرياضي في إمارة دبي».

وأضاف أن «هذه المبادرة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لتعزيز الثقافة الرياضية، وتوفير بيئة رياضية عصرية ملائمة لصحة وسعادة المجتمع، بما يسهم في تحقيق إنجازات رياضية رائدة، تعزز مكانة دبي مدينة رياضية عالمية».

من جانبه، أكد رئيس مجلس أمناء صندوق الفرجان، أحمد البدواوي «حرص الصندوق على تنظيم فعاليات متنوعة تساعد في تعزيز التواصل بين أبناء فرجان دبي، انطلاقاً من دوره في دعم المبادرات التي تسهم في خلق بيئة نموذجية في الأحياء السكنية، وترسيخ الاستقرار المجتمعي والأسري».

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرافق العامة في بلدية دبي، بدر أنوهي، أن «استضافة حدائق دبي العامة لتدريبات مبادرة نادي الفرجان لكرة القدم، تأتي في إطار حرص بلدية دبي على توفير مرافق جاذبة ومتكاملة لدعم الأنشطة المجتمعية والرياضية التي تتيح لأبناء الأحياء السكنية في الإمارة، ممارسة الأنشطة الرياضية في بيئة آمنة ومريحة».