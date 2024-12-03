3 نجوم جديدة في دوري السلة

دعّمت فرق شباب الأهلي والشارقة والنصر لكرة السلة صفوفها بنجوم جدد خلال فترة التوقف الدولية الأخيرة، إذ تعاقد الشارقة مع لاعب المنتخب الوطني، ماريو ديكسون، وضم شباب الأهلي اللاعب الأميركي، ديشاوندوي واشنطن، بديلاً لمواطنه شهدي ديفيز، وعوّض النصر محترفه الجزائري «المصاب» محمد حراث بالأميركي ويلي بيري.

وتسجل الأسماء الثلاثة الجديدة مشاركتها الرسمية الأولى، مساء الجمعة المقبلة، ضمن الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي للدوري، حين يصطدم الأميركي واشنطن بصانع ألعاب المنتخب ديكسون في مباراة قمة تجمع الشارقة وشباب الأهلي، على أن يدشن بيري مشواره مع النصر بلقاء الجزيرة.

ماريو ديكسون

وقدّمت إدارة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة عقداً لمدة موسمين للاعب المنتخب ديكسون، في صفقة نوعية لـ«سلة الملك» على صعيد مركز صانع الألعاب، في ظل المستويات التي يقدّمها اللاعب مع المنتخب الوطني، وآخرها في 25 نوفمبر الماضي، بقيادته المنتخب للفوز على البحرين بنتيجة (90-77)، في مباراة شهدت معادلة ديكسون لرقم قياسي في السجلات التاريخية للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا، على صعيد الثلاثيات بتسجيله 16 نقطة، و15 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة عن السلة (ريباوند)، و10 تمريرات حاسمة لزملائه.

ديشاوندوي واشنطن

بدوره، عزز شباب الأهلي مركز صانع الألعاب بالتعاقد، حتى نهاية الموسم، مع الموهبة الشابة، الأميركي ديشاوندوي واشنطن، الذي استهل مسيرته في دوري الجامعات الأميركية حتى عام 2023، قبل احترافه في الدوري المكسيكي الممتاز مع فريق «هالو روبيوس»، محققاً على مدار 24 مباراة خاضها في موسمه الأخير، معدل نجاح في الرميات الثنائية بلغ 47.99%، إلى جانب نسب نجاح في الرميات الثلاثية بلغ 35.7%، وإجمالي معدل من النقاط في المباراة الواحدة يصل إلى 23.3 نقطة.

ويلي بيري

وفي المقابل، دفعت إصابة الجزائري محمد حراث فريق النصر إلى تدعيم صفوفه بالأميركي، ويلي بيري، الذي يمتلك سيرة احترافية معتبرة، تنقل خلالها بين دوريات بلغاريا وإسبانيا ولوكسمبورغ والبرتغال، وآخرها في الدوري النيجيري مع فريق «ريفيرز رويال هوبيرز»، ومشاركته مع فريقه في موسمه الأخير في دوري أبطال إفريقيا، محققاً على مدار مبارياته التسع في الدوري الإفريقي، معدل نجاح عن الرميات الثنائية بلغ 58.90%، ونسب نجاح عن الرميات الثلاثية بلغ 37.5%، وإجمالي معدل نقاط في المباراة الواحدة بلغ 17.2 نقطة.