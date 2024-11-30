منصور بن محمد يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لـ «رالي دبي الصحراوي» 2024

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أعطى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، إشارة الانطلاق الرسمي لمنافسات النسخة الثامنة من «رالي دبي الصحراوي 2024».

ويتزامن الحدث الرياضي الكبير مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، إذ انطلقت منافسات السباق أمس من منطقة حتّا، وتستمر حتى يوم غدٍ، مروراً بصحراء القدرة في دبي.

حضر انطلاق الحدث العالمي الأمين العام لمجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ورئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليّم، الذي يُعد أحد أساطير السباق برقم قياسي من مرات الفوز حيث حقق 15 انتصاراً في منافسات الحدث، كما حضر الانطلاق الرسمي للرالي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم عمر عبدالله الفطيم.

ويشارك في «رالي دبي الصحراوي» 65 سيارة و32 دراجة نارية بقيادة نخبة من أفضل نجوم العالم للراليات الصحراوية من 37 دولة، حضروا إلى دبي للتنافس في هذا الحدث الفريد وهو ما يمثل رقماً قياسياً من حيث عدد المشاركات. ويتم بث فعاليات الحدث عبر القنوات الفضائية إلى أكثر من 190 دولة، ما يعزّز مكانة الحدث كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، ويؤكد مكانة دبي مركزاً للبطولات الكبرى على خريطة العالم الرياضية.

ويُعد «رالي دبي الصحراوي» من أهم البطولات العالمية التي تستضيفها دبي بصورة دورية، في سياق زخم الحركة الرياضية النشطة التي تشهدها الإمارة على مدار العام، مستقطبة أبرز نجوم وفرق العالم في مختلف الرياضات.

ومع تحوّله إلى «رالي دبي الدولي» (الباها) في نسخته الثامنة، يشهد السباق تطوراً كبيراً ليشمل فئات متنوّعة مثل البيجوي والدراجات الرباعية والعربات الصحراوية، ما يسهم في زيادة إقبال المشاركين من جميع أنحاء العالم.

يُذكر أن «رالي دبي الصحراوي» كان يُعرف سابقاً باسم «سباق دبي الدولي للرالي» بعد تعديل صيغته وأصبح يُنظم منذ عام 1997، تحت إشراف «منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية»، كما تم تعديل مسارات الرالي لتتناسب مع التضاريس الصحراوية في دبي، وكان لهذا التغيير أثر كبير في جذب فئات جديدة من المشاركين وإثراء الحدث.

وينظم الحدث «منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، بدعم من حكومة دبي، والجهات التابعة لها بما في ذلك شرطة دبي، إضافة إلى التعاون الاستراتيجي مع شريك الطاقة «إينوك» وشريك السيارات الرسمي «الفطيم تويوتا»، كما يتمتع «رالي دبي الصحراوي» بدعم هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي.

ويُعتبر «رالي دبي الصحراوي» الجولة الختامية «لكأس العالم للباها» التابع للاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (FIM)، ما يعزّز مكانته في تاريخ رياضة السيارات والدراجات النارية في المنطقة.