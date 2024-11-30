«كأس آل مكتوم» للتجديف تنطلق اليوم

تتجه أنظار هواة ومحبي الرياضات البحرية التراثية عند الثالثة من عصر اليوم إلى قناة دبي المائية، التي تشهد سباق شوط كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وبحسب بيان صحافي «يجمع السباق 300 بحار من أهل البحر وهواة رياضة التجديف على متن 30 قارباً، حيث سيشارك 20 قارباً في الشوط المحلي والمخصص لقوارب أبناء الدولة، فيما يشهد شوط الفئة المفتوحة مشاركة 10 قوارب تمثل فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي».

وقال مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية محمد المري، إن كل التجهيزات اكتملت لإنجاح التظاهرة الرياضية الكبيرة المرتقبة، مشيراً إلى أن الحدث يُعد كرنفالاً شعبياً تراثياً خليجياً كبيراً وتظاهرة رياضية فريدة ورائعة تجمع محبي البحر.