بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات تبحث متطلبات الأمن والسلامة

عقدت اللجنة الفنية لبطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات اجتماعا بحضور مدير اللجنة المنظمة العليا يوسف الحمادي، إذ ترأس الاجتماع نائب مدير اللجنة المنظمة رئيس اللجنة الفنية، محمد يوسف المازمي، وذلك بمقر مجلس دبي الرياضي.

وأكد يوسف الحمادي على أهمية الالتزام وتضافر الجهود لتحقيق التنظيم الامثل والمحافظة على سلامة الجميع متمنيا لجميع اللجان وخاصة اللجنة الفنية "عصب البطولة" بالتوفيق في أداء مهامها.

وركز المتحدثون على عوامل الأمن والسلامة وضرورة التدقيق على كل التسهيلات بالموقعين "سكاي دايف" لمسابقة التزحلق على الماء والصفوح لدقة الهدف.

وأكد محمد يوسف المازمي عقب الاجتماع أن نائب رئيس اللجنة الفنية الألماني هيلموت شلش ومواطنه رئيس لجنة الحكام اكسي تناولا التركيز على متطلبات ومستلزمات التحكيم في الموقعين "سكاي دايف والصفوح" وتوقيتات سير البطولة وعوامل الامن والسلامة وكافة الامور الفنية التي تسهم في عمل اللجنة الفنية ومن ثم البطولة بشكل عام.

وأثنى المازمي على الجهود التي بذلت والتي اكتملت بالفعل فيما يتعلق باستراحة الوفود خلال المنافسات اليومية بنادي "سكاي دايف"، كما أشاد بالتسهيلات التي قدمها فندق جولدن توليب ميديا مقر إقامة الوفود المشاركة.