حمدان بن محمد: شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تنسى

تقدَّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكثر من 278 ألف مشارك في الدورة السادسة من «تحدي دبي للجري»، إحدى أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وإحدى أكبر المناسبات الرياضية التي تشهدها دبي على مدار العام.

وشهدت هذه الدورة تسجيل رقم قياسي جديد في أعداد المشاركين، بنمو 23% مقارنة بالدورة الماضية، ما يؤكد على نجاح هذه المبادرة الرياضية المجتمعية، وتعزيز مكانتها كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري على مستوى العالم.

وأعرب سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عن سعادته للنجاح الكبير الذي حققه «تحدي دبي للجري» هذا العام، وتعزيز مكانته كأكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، بما يعكس روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، ويؤكد مكانة دبي كأفضل مدينة للعيش والزيارة على مستوى العالم، وإحدى أكبر المدن نشاطاً في العالم، موجهاً سموّه الشكر والتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي.

وقال سموّه: «فخورون بالوعي المجتمعي بأهمية الرياضة، والحدث شهادة على أن دبي من أكثر مدن العالم إقبالاً على ممارستها.. نشكر كل من شارك في التحدي، ونؤكد حرصنا على تعزيز دور الرياضة في ضمان أعلى مستويات جودة الحياة».

وقال سموّه في تدوينة على حسابه في منصة «إكس»: «278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري.. شكراً دبي لتخليد ذكرى لا تنسى».

وأقيمت أكبر فعالية مجانية للجري في العالم، برعاية «ماي دبي»، على شارع الشيخ زايد وسط مدينة دبي، في أجواء لا مثيل لها، شارك فيها عدد كبير من الأشخاص من جميع الأعمار والجنسيات والقدرات البدنية، ويعد «تحدي دبي للجري» فرصة مميزة للمشاركة المجتمعية باعتباره الختام الرسمي لـ«تحدي دبي للياقة» 2024، الذي عكس شغف المشاركين، واهتمامهم بتعزيز الصحة البدنية والعافية، وإسهامهم في جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم.

ومع انطلاق التحدي، قدم الـ«دي جي» الخاص من «UNTOLD» عرضاً موسيقياً نابضاً بالحياة رفع مستوى النشاط لدى المشاركين الموجودين عند خط البداية ونهايته، إلى جانب العديد من الأنشطة والاستعراضات الفنية التي زادت من مشاعر السعادة والحماس بين المشاركين في التحدي، كما حصل المشاركون على جوائز فورية. وقدمت ثلاث طائرات شراعية عرضاً ممتعاً، رسمت فيه لوحة فنية باستخدام إضاءة «LED»، إضافة إلى انطلاق مجموعة من المظليين من «سكاي دايف دبي» ضمن عرض مشوق، ليشكلوا ألوان علم دولة الإمارات التي زينت سماء دبي بمشاركة عرض مميز من «XFlight» المقدم من «إكس دبي»، في مشهد نال إعجاب الجموع المشاركة في الحدث. كذلك قدمت سيارات شرطة دبي عرضاً شائقاً بالقرب من مركز دبي المالي العالمي، قبل أن تنطلق الفعالية ضمن مسار بطول 10 كم على شارع الشيخ زايد بين أكثر المعالم شهرة في دبي، مثل متحف المستقبل. وشهد هذا التحدي مشاركة مقدم البرامج الإذاعية، كريس فيد، الذي أعلن وجود نجم الـ«آر آند بي العالمي»، جيسون ديرولو، في دبي، ومشاركته في التحدي. كما شهد التحدي مشاركة سفراء من مجلس دبي الرياضي، وبطلة السباحة البارالمبية السابقة، جيسيكا سميث، ونجم كرة السلة السابق، فادي الخطيب، ولاعب كرة القدم الأسطوري، باكاري سانيا، من فريق أرسنال. ومن نقطة البداية نفسها انطلقت العائلات والأصدقاء ومحبو اللياقة البدنية، ضمن مسار بطول خمسة كم عبر وسط مدينة دبي، مروراً ببرج خليفة، ودبي أوبرا، وأضفت العروض الموسيقية الحية مزيداً من المرح على التحدي بمشاركة العرض الإيقاعي لفرقة القرع على الطبول الإفريقية، ومسيرة الفرقة الموسيقية من المدرسة الفلبينية، وفرقة Dubai Drums وفرقة Stomp Drummers، وغيرها، ضمن استعراضات ملأت الشارع سعادة وحماساً، مع وجود الشخصيات الشهيرة «مدهش» و«دانة» و«سوبر ماريو» و«القنفذ سونيك»، وواصل «تحدي دبي للجري»، عبر كلا المسارين، أجواءه الاحتفالية بين أفضل معالم دبي، مع الكثير من الترفيه المناسب للعائلات، ما جعل منه تجربة لا تُنسى للجميع. من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «أصبح (تحدي دبي للجري) في دورته السادسة من أهم الأحداث الرياضية ضمن الفعاليات الرئيسة في مدينتنا، التي تعزز من جودة حياة المجتمع في دبي، وتشجع جميع الأفراد على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ويجمع (تحدي دبي للجري) الأشخاص من جميع الأعمار والقدرات، ومختلف الجنسيات، حيث يجمعهم هدف واحد هو تبنّي أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً»، وشارك في دورة هذا العام الكثير من العدائين الجدد والعائلات والرياضيين المحترفين، ما يسهم في جعل مدينة دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم.

فيما قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «يعكس النجاح المبهر لـ(تحدي دبي للجري) هذا العام أهمية تعزيز الصحة في مدينة دبي، بما يعكس مجتمع دبي النابض بالحياة، حيث نستذكر بعد نجاح كل دورة ما يمكننا إنجازه عندما نجتمع معاً لتحقيق الأهداف المشتركة لـ(تحدي دبي للياقة)، من خلال توفير فرصة مميزة للجميع، بغض النظر عن العُمر أو مستوى اللياقة البدنية، لتعزيز الروابط الاجتماعية، وتغيير أسلوب حياتنا إلى الأفضل».

ويعد «تحدي دبي للجري» من أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، الذي أطلقه سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، في عام 2017، لتحقيق رؤيته في جعل دبي أكثر المدن نشاطاً في العالم، وكذلك أفضل وجهة للزيارة والعيش والعمل، وتجسّد الدورة السادسة لـ«تحدي دبي للجري» هذا العام حرص المدينة على تعزيز الصحة في مجتمع نابض بالحياة، وشامل، وملتزم بالعافية، ما يعكس روح دبي الديناميكية.

حمدان بن محمد:

• فخورون بالوعي المجتمعي بأهمية الرياضة.. والحدث شهادة على أن دبي من أكثر مدن العالم إقبالاً على ممارستها.

• نشكر كل من شارك في «التحدي».. ونؤكد حرصنا على تعزيز دور الرياضة في ضمان أعلى مستويات جودة الحياة.