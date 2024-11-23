علي صالح.. موهبة كاراتيه ومشروع بطل عالمي

كشف لاعب منتخب الشباب ونادي كلباء للكاراتيه علي صالح عن مواصلة سعيه للفوز بميدالية ذهبية على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، رغم أنه لن يتمكن من المشاركة في أولمبياد الشباب في السنغال 2026، إذ سيكون قد تعدى الأعمار المسموح بها لفئة الشباب، وكذلك لن يتمكن من المشاركة في الدورات الأولمبية بسبب إلغاء بطولة الكاراتيه في الوقت الحاضر، لكنه يعول على مشاركات قوية في دوري الشباب العالمي وبطولات قوية أخرى وصولاً لبطولة العالم.

ويعد اللاعب علي صالح من المواهب المواطنة المميزة في الكاراتيه ومشروع بطل عالمي، واتضحت صورته الرياضية بشكل بارز منذ الميدالية البرونزية التي حققها في بطولة آسيا في كازاخستان في 2023 في القتال الفعلي (الكوميته)، إضافة إلى برونزية غرب آسيا في العام نفسه، والتي أقيمت في الأردن، تلتها فضية الفردي وبرونزية الفرق في دورة الألعاب الخليجية للشباب التي أقيمت في الإمارات العام الجاري.

وأكد علي صالح أن مشاركته في بطولة العالم للناشئين والشباب التي أقيمت في إيطاليا أخيراً، ورغم أنه لم يفز بميدالية، منحته ثقة أعلى بنفسه لتحقيق الطموح، وأنه قادر على مقارعة نجوم اللعبة، لذلك يعتبر المشاركة المونديالية انطلاقته الحقيقية رغم مشاركاته الناجحة في بطولات سابقة.

وقال علي صالح لـ«الإمارات اليوم»: «خسرت أمام لاعب من ألمانيا في آخر 10 ثوانٍ من النزال وبفارق نقطة، ولم أكن منافساً عادياً بل تقدمت 4-0 خلال النزال، وغيره من المواجهات المهمة، وهذه الأمور مهمة فنياً وذهنياً لي، وأستعد حالياً للمشاركة في بطولة غرب آسيا والبطولة العربية»، مضيفاً: «أحظى بدعم من مجلس الشارقة الرياضي وإدارة نادي كلباء، إضافة لرعاية اتحاد الإمارات للكاراتيه، ولدي دعم كبير من عائلتي والمقربين، وأسعى إلى استثمار ذلك لتحقيق حلم رفع علم الإمارات عالياً في المحافل الدولية».

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة نادي كلباء راشد سعيد الكندي، أن الإدارة الفنية للنادي تتابع اللاعب بشكل مميز، ويشمل ذلك جميع الجوانب التي تسهم في صناعة الأبطال بعد أن وجدت فيه مواصفات اللاعب الموهبة، واللاعب القادر على تحقيق الإنجازات العالمية، لذلك توفر له ولبقية زملائه الموهوبين أفضل عناصر الاستدامة في رياضته.

وقال الكندي: «يعد اللاعب علي صالح موهبة مميزة، ونحن في النادي نعتبره استثماراً حقيقياً للاعب القادر على الوصول للعالمية، لذلك ندعمه بشكل كامل، وطموحنا أن نراه بطلاً للعالم في مختلف الفئات العمرية».