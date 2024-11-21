«نجم الكريكيت» سفيراً لـ «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»

أعلنت بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» عن تعيين النجم الهندي، دينيش كارثيك، سفيراً رسمياً للكريكيت في الحدث، وذلك نظراً إلى الشعبية والطلب المتزايد اللذين تحظى بهما رياضة الكريكيت في الدولة.

وقالت اللجنة المنظمة، في بيان صحافي، أمس: «سيكون نجم الكريكيت السابق شخصية رئيسة طوال أيام الحدث، الذي سيقام من 29 نوفمبر الجاري إلى الأول من ديسمبر المقبل في ملعب (ذا سيفنز)، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد».

ويشتهر دينيش كارثيك بمسيرته العالمية في الكريكيت التي استمرت لمدة 15 عاماً، إذ لعب أكثر من 300 مباراة، وقاد فريق «كولكاتا نايت رايدرز».

وأضافت: «يستمتع الحضور بمشاهدة دينيش كارثيك وهو ينضم إلى فعاليات الحدث، بعد أن احتفل بالضربة القاضية التي منحته الفوز في نهائي بطولة (نيداهاس تروفي) في عام 2018، كما سيشارك في سلسلة من الدورات التدريبية الرئيسة طوال الحدث، إلى جانب نجوم الكريكيت المشهورين عالمياً، بما في ذلك الفائزان السابقان بكأس العالم، الإنجليزي جورجيا إلويس وأليكس هارتلي، واللاعب الدولي الإنجليزي ولاعب لانكشاير، توم هارتلي، الذي كان جزءاً من تشكيلة كأس العالم T20 الأخيرة، في يونيو الماضي، ولاعب لانكشاير ثاندر الشامل في موريس».

من جهته، عبر لاعب الكريكيت الهندي السابق سفير الكريكيت في بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، دينيش كارثيك، عن سعادته بتعيينه سفيراً رسمياً للكريكيت في الحدث، وتطلعه إلى مقابلة عشاق الكريكيت، وقال: «يسعدني أن أكون جزءاً من بطولة (طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي)، ومشاركة شغفي وخبرتي مع المشجعين من مختلف أنحاء الدولة».

وأضاف: «من الرائع مشاهدة الحدث يتوسع عاماً تلو الآخر، بتضمينه عدداً واسعاً من الرياضات إلى جانب رياضة الرجبي، الأمر الذي سيضيف المتعة، ويعزز تجربة الجمهور».

بدوره، قال مدير مهرجان بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي»، ماثيو تايت: «يسعدنا أن نرحب بدينيش كارثيك سفيراً للكريكيت لدينا، حيث يمثل حضوره، إلى جانب نجوم مثل توم هارتلي وجورجيا إلويس، شهادة على المواهب العالمية التي نفخر بها في نسخة هذا العام».

وأضاف: «سيحظى المشجعون بفرصة مميزة لقضاء عطلة نهاية أسبوع لا تُنسى من الترفيه والرياضة، إضافة إلى فرصة لمقابلة مواهب عالمية المستوى».

يذكر أن بطولة «طيران الإمارات لسباعيات دبي للرجبي» ستشهد ثلاثة أيام من الفعاليات المميزة التي تناسب كل فئات المجتمع، في حدث يتميز بأنه أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في الشرق الأوسط.

كما طرحت اللجنة المنظمة تذاكر الحدث بأسعار تبدأ من 425 درهماً أو 550 درهماً لعطلة نهاية الأسبوع.

. كارثيك سيشارك في سلسلة من الدورات التدريبية طوال الحدث، إلى جانب نجوم الكريكيت المشهورين عالمياً.