مدرب قيرغيزستان محذراً منتخب الإمارات: سنرى ماذا سيحدث في الملعب

قال مدرب منتخب قيرغيزستان الروسي ماكسيم ليستسين إنه لا يعتقد أن منتخب الإمارات لديه الأفضلية بسبب خوضه اللقاء المقرر غداً الخميس على ملعبه في أبوظبي، مشدداً على أن فريقه قادر على تحقيق نتيجة جيدة تساعده على التقدم في جدول ترتيب المجموعة الأولى في تصفيات كأس العالم 2026.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء في أبوظبي، أنه: «استعدينا جيداً للمباراة، وأرى أن المواجهة ستكون صعبة، وسنرى ماذا سيحدث في الملعب، إذ أن الوضع في جدول ترتيب المجموعة يفرض على جميع الفرق أن يقدموا كل ما لديهم حتى يحتفظ كل منتخب بحظوظه في التأهل إلى كأس العالم، ومن جانبنا لدينا تفاؤل كبير في أن نقدم مباراة جيدة، وأن نحقق النتيجة التي نطمح لها».

وأضاف: «لا أحب المقارنة بين وضع فريقي مع منتخب الإمارات وفقاً للنتائج الماضية، وبالنسبة إلى الضغط فهو على جميع المنتخبات والمدربين، ونحن نركز على الجوانب الخاصة بنا، وبتجهيز اللاعبين بأفضل طريقة ممكنة».

وواصل: «لدينا ثقة كبيرة في لاعبي فريقي، وأرى أننا وصلنا إلى جاهزية كبيرة ولا توجد لدينا إصابات في التشكيلة».

وعن أفضلية منتخب الإمارات بخوضه اللقاء على ملعبه، قال: «لعبنا العديد من المباريات، ولا يهم إذا كانت على ملعبنا أو خارج ملعبنا، لدينا الإمكانات التي تؤهلنا لتحقيق نتيجة جيدة».

وتحدث عن المعلومات التي يمتلكها عن منتخب الإمارات، قال: «الفريق يمتلك لاعبين مميزين جداً على المستويين الفردي والجماعي، ويقوده مدرب معروف، ولكن بشكل عام جميع المنتخبات في هذه المرحلة مستوياتهم قوية، والأهم أن أركز على فريقي وعلى كيفية مواجهة المنافسين بالشكل المناسب لكل مباراة».