مفاجأة من مدرب منتخب الإمارات للجمهور: لا أعدكم بالفوز على قيرغيزستان

أكد مدرب منتخب الإمارات، البرتغالي باولو بينتو على صعوبة مواجهة قيرغيزستان المقررة غداً الخميس على استاد محمد بن زايد في أبوظبي ضمن الجولة الخامسة من تصفيات قارة آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، لافتاً إلى أنه لا يمكنه أن يقدم وعود بتحقيق "الأبيض" الانتصار، مشدداً على أنه يقوم بدوره كمدرب.

وقال في مؤتمر صحافي الذي عقد اليوم في العاصمة أبوظبي: "أعلم أن الجمهور والإعلام يقيم المدرب من خلال النتائج، ولكن من جانبي الجهاز الفني يقدم المعلومات اللازمة، ويقوم بدراسة المنافسين، والاستعداد لهم بأفضل طريقة ممكنة".

وأوضح: "نخوض مباراة مهمة جداً ونلعب أمام فريق يمتلك ثلاث نقاط في رصيده بفارق نقطة عن منتخب الإمارات، ما يضاعف من أهمية المباراة، حرصنا على إحاطة اللاعبين بهذا الأمر، ونحن نثق تماماً في قدرتهم على تقديم أداء جيد، إذ أن المعنويات مرتفعة والحوافز لدى اللاعبين تجعلنا نثق في أن الفريق سيقدم مباراة جيدة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نحترم المنافس، وأن نقدم كل ما لدينا حتى نحقق الانتصار".

وأضاف: "التحضيرات كانت مختلفة مقارنة بالتجمعات والمعسكرات القليلة الماضية، هي أقرب إلى ما عليه الحال في التجمع الذي عقدناه في سبتمبر الماضي، وبشكل عام عملنا بشكل مكثف على تقديم كل المعلومات الضرورية عن المنافس، وكيفية خوض المباراة واستراتيجية اللعب التي سنتبعها".

وتحدث عن المعلومات التي يمتلكها عن منتخب قيرغيزستان، وقال: "الفريق الفني قام بعمله كما ينبغي، وجمع معلومات عن طريقة لعب المنافس، والتكتيكات التي يتبعها، إذ أن أسلوبهما الهجومي مبسط وليس معقد، وفي الدفاع يلعب بخمسة لاعبين أو أحياناً ثلاثة لاعبين، لديهم مدافع يلعب بشكل جيد في بناء الهجمات، وجيدون في الضغط المبكر، واستغلال المساحات بين الخطوط في الثلث الهجومي للملعب، ولقد عملت على نقل هذه المعلومات إلى اللاعبين، تحسباً للسيناريوهات المختلفة للمباراة وشددت على اللاعبين بضرورة احترام المنافس".