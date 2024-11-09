«خلوة دبي للرياضة» 12 نوفمبر في متحف المستقبل

يستضيف متحف المستقبل في 12 نوفمبر الجاري، «خلوة دبي للرياضة» تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، والتي تقام تحت شعار «دبي الوجهة الرياضية الأولى»، لرسم ملامح مستقبل الرياضة في دانة الدنيا خلال الفترة 2025-2033. ويشارك في جلسات «خلوة دبي للرياضة» عدد من الوزراء والمسؤولين، في مقدمتهم وزير الرياضة أحمد بالهول الفلاسي، والمدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي هلال المري، والمدير العام لهيئة تنمية المجتمع في دبي حصة بوحميد، ومالك فريق دبي لكرة السلة، عبدالله سعيد النابودة.

كما سيشارك أيضاً عدد من نجوم الرياضة، أبرزهم بطل العالم في فنون القتال المختلط، حبيب نور محمدوف، ونجم مانشستر يونايتد ومنتخب فرنسا سابقاً لكرة القدم بارتيس ايفرا، ولاعب المنتخب اللبناني لكرة السلة فادي الخطيب، ونجمة التنس الهندية العالمية سانيا ميرزا، وقائد المنتخب الهندي للكريكيت سابقاً، بطل كأس العالم مرتين، هارباجان سينغ.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في مقر مجلس دبي الرياضي، أمس، وتحدّث خلاله نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بالهول، بحضور أمين عام المجلس، سعيد حارب.

وأكد بالهول أن «دبي وصلت إلى مكانة مرموقة على خارطة الرياضة العالمية، وللحفاظ على تلك المكانة سيتم تنظيم (خلوة دبي للرياضة)، للتعرّف إلى رأي الرياضيين ومختلف أفراد المجتمع، وصنّاع القرار في الرياضة، والمؤسسات الداعمة والمختصين والخبراء والنجوم في مختلف جوانب العمل الرياضي، لرسم مستقبل القطاع الرياضي وتحقيق مزيد من التميز والإنجازات، وترجمة شعار الخلوة إلى واقع، وهو أن تكون دبي الوجهة الرياضية الأولى».

وقال: «مجلس دبي الرياضي يسير على نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي يقول: النجاح رحلة، وكلما وصلت فيها إلى قمة تطلعتَ فيها للقمة التي تليها، ولذلك يتطلع المجلس دائماً إلى قمم جديدة في العمل والإنجازات. ومن هنا وجّه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بتنظيم خلوة دبي للرياضة، بمشاركة الخبراء وصنّاع القرار من الإمارات والعالم، لاستعراض واقع القطاع الرياضي وسبل تطويره ورسم ملامح مستقبله، من خلال تعاون الجميع، وإطلاق المبادرات التي تحقق أهدافنا الرياضية والمجتمعية».

وأضاف نائب رئيس مجلس دبي الرياضي: «ستُعرض على طاولات النقاش خلال (خلوة دبي للرياضة) ستة محاور هي: الرياضات المجتمعية، والبنية التحتية الرياضية، واستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، والأندية الرياضية، وكرة القدم، والمواهب الرياضية، إذ يهدف المجلس من تلك المحاور إلى تعزيز مكانة دبي على خارطة الرياضة المحلية والقارية والدولية، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والاتحادات الدولية والشركات العالمية، لتنظيم مزيد من الفعاليات والبطولات الدولية، واستضافة الفرق والشخصيات الرياضية العالمية، وإلهام مختلف فئات المجتمع لممارسة الرياضة والتفوق فيها، كما سنعمل على تحليل نتائج الخلوة، ووضعها موضع التطبيق من خلال خطط عمل طويلة وقصيرة المدى».