3 وديات تجهز «أبيض السلة» في معسكر صربيا

كشف المدير الفني للمنتخبات الوطنية لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن خوض المنتخب الوطني ثلاث تجارب ودية خلال المعسكر الخارجي الذي استهله «الأبيض»، أمس، في صربيا ويمتد حتى 18 الجاري، استعداداً لخوض مواجهتَي النافذة الثانية في المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس آسيا 2025.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «نعوّل على معسكر صربيا، والتجارب الودية المتدرجة المستوى، لتحقيق عاملين أساسيين، هما رفع الجهوزية البدنية، وتحقيق عامل الانسجام، قبل العودة إلى دبي لوضع اللمسات الأخيرة استعداداً لمواجهتَي 22 و25 الشهر الجاري أمام منتخبَي لبنان والبحرين، ضمن النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية».

وأوضح أن «الأحمال البدنية العالية التي تعرّض لها اللاعبون مع أنديتهم - خلال الأسبوعين الماضيين، ومنهم ثلاثي شباب الأهلي، أحمد وحامد عبداللطيف وقيس عمر، الذين التحقوا بالمنتخب عشية التوجه للمعسكر، عقب مشاركتهم مع فريقهم أمام الأهلي البحريني في دوري سوبر غرب آسيا - جعلت من المهم أن تقام التجارب الودية بصورة متدرجة المستوى».

وأضاف: «نتطلع لتحقيق أقصى فائدة ممكنة، سواء على صعيد التجهيز البدني أو عامل الانسجام، كونها المرة الأولى منذ نحو العام التي تكتمل فيها قائمة المنتخب، خصوصاً مع عودة المصابين، وأبرزهم قيس عمر ومامادو انداي».