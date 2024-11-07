الإسباني ليبرون يشارك في «دبي بريميير بادل P1»

أعرب نجم البادل، الإسباني خوان ليبرون، عن سعادته بالعودة إلى الإمارات، للمشاركة في منافسات بطولة دبي بريميير بادل P1.

وذكر بيان صحافي أن «البطولة تستمر على مدار أسبوع كامل، وتختتم يوم 10 نوفمبر في استاد سوق دبي الحرة للتنس، حيث يتنافس أفضل لاعبي العالم للحصول على الجوائز المالية البالغة 470 ألف يورو (1.88 مليون درهم إماراتي)، بمن فيهم أرتورو كويلو، المصنف الأول عالمياً في فئة الرجال؛ وأريانا سانشيز فالادا، المصنفة الأولى عالمياً في فئة السيدات». ويحتل ليبرون، الفائز بأربعة ألقاب في بطولة بريميير بادل، حالياً المركز الخامس على مستوى العالم.

وأشاد ليبرون باحتضان الإمارات 30% من ملاعب البادل في قارة آسيا، وقال: «أدرك مدى نمو رياضة البادل في دبي التي لطالما شعرت بحفاوة استقبالها. وأتطلع إلى اللعب أمام الجمهور المحلي في دبي، وأتمنى أن أقدم عروضاً جيدة، لاسيما أنني لا أشعر بأي ضغوط إضافية».