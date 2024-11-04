«زلزال 25» بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً

توّج طاقم السفينة «زلزال 25»، لمالكها الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وبقيادة النوخذة مروان المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2024-2025).

وحلّ وصيفاً طاقم السفينة «أطلس 12»، لمالكها النوخذة أحمد السويدي، بينما ذهب المركز الثالث إلى طاقم السفينة «التبر 55»، لمالكها راشد الكتبي، وبقيادة النوخذة المهيري.

وذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، في بيان صحافي، أن الحدث الذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حقق نجاحاً فنياً وتنظيمياً تمثل في المشاركة الكبيرة، حيث وصل عدد السفن إلى ما يزيد على 70 سفينة، أبحرت بعد رفع العلم الأخضر من عمق مياه الخليج العربي قبالة الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي، نحو خط النهاية في شواطئ جميرا وأمام فندق «برج العرب»، قاطعة ما يزيد على 20 ميلاً بحرياً.

وجاء في البيان: «احتاج طاقم السفينة (زلزال 25) إلى ساعتين وثلث الساعة للوصول إلى خط النهاية في أقصر طريق، حيث لعبت خبرة النوخذة والطاقم دوراً في تحقيق الفوز، بسبب تغير سرعات واتجاه الرياح (السايبة)، ما اضطر الطاقم إلى استخدام مهارة (الخايور) مرات عدة لتعديل مسار السفينة، وهو الأمر نفسه الذي اتبعته بقية السفن التي وصلت في المقدمة».

وعقب نهاية السباق تَوّج عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، محمد الفلاحي، يرافقه مشرف السباق محمد المري، والعقيد علي النقبي من شرطة دبي، الفائزين في السباق.

وهنأ الفلاحي الفائزين بالتتويج والمشاركين بسلامة الوصول إلى خط النهاية، مشيداً بدور شركاء النجاح، وإسهامهم الفاعل الذي كان وراء تأمين وصول السفن إلى خط النهاية.

وأكد أن السباق يعد من الملاحم البحرية الحقيقية نظراً لصعوبة المسار والتحديات التي واجهتها الأطقم طوال مراحله في ظل تقلبات سرعات الرياح واتجاهها، ما شكل إثارة متناهية في المراحل المختلفة حتى خط النهاية.