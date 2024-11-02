منتخب السلة يتجمع اليوم في غياب لاعبي شباب الأهلي

أكد مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة، راشد النقبي، أن المنتخب الأول يدشن مساء اليوم، تجمّعه الداخلي في صالة نادي الشارقة، في غياب لاعبي شباب الأهلي، على أن تكتمل صفوف «الأبيض» عند التوجّه إلى المعسكر الخارجي في صربيا، استعداداً للنافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا.

وقال النقبي لـ«الإمارات اليوم»: «يغيب لاعبو شباب الأهلي لارتباطهم مع ناديهم بلقاء الأهلي البحريني الثلاثاء المقبل في المنامة، ضمن الجولة الثانية من ذهاب دوري مجموعات (سوبر غرب آسيا) عن المنطقة الخليجية».

وأضاف: «يعاود لاعبو شباب الأهلي الانتظام مع المنتخب فور العودة من المنامة، إذ سيتجه (الأبيض) الخميس المقبل إلى المعسكر الخارجي في صربيا، المقام حتى 18 الجاري، في آخر المحطات الإعدادية قبل مواجهتي منتخبي لبنان والبحرين يومي 22 و25 نوفمبر، في النافذة الثانية من المرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية».

وأشار النقبي إلى أهمية معسكر صربيا الذي يشهد للمرة الأولى اكتمال عناصر المنتخب، خصوصاً بعد عودة المصابين. وقال: «عانى المنتخب خلال النافذة الأولى من المرحلة النهائية للتصفيات، غيابات مؤثرة جرّاء الإصابات، وهو ما أسهم في تعرّض (الأبيض) للخسارة بصعوبة خلال مواجهتيه أمام منتخبي البحرين وسورية بنتيجتي (64-70) و(63-78) على التوالي، ونتطلع قدماً في معسكر صربيا لإيجاد التوليفة المثالية، وتحقيق مزيد من الانسجام لبلوغ الجاهزية المطلوبة».

واختتم: «نعوّل على مواجهتي لبنان والبحرين في تعزيز حظوظ المنتخب قبل خوضه في فبراير المقبل النافذة الثالثة والختامية، بطموح مواصلة الاستراتيجية التي وضعها اتحاد اللعبة منذ 2022، والهادفة إلى عودة سلة الإمارات إلى كبار آسيا، والدخول ضمن قائمة المنتخبات التي تحظى بالمستوى التصنيفي (A)، الذي يسمح حصراً بالمشاركة في بطولات آسيا، والمنافسة على البطاقات المؤهلة إلى بطولات كأس العالم».