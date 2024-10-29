شرطة دبي تحصد لقب رماية السيدات

حصدت فرق شرطة دبي المراكز الأولى في بطولة الرماية التي أقيمت ضمن منافسات النسخة الثانية عشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 1200 لاعبة من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، وتستمر حتى غد.

وفاز الفريق المكوّن من رقية مكي وروضة محمد مالكي، من شرطة دبي، بالمركز الأول بنتيجة 70-8، مقابل الفريق المكوّن من ندى الخطيب وعالية البلوشي من شرطة دبي الذي جاء في المركز الثاني. وحل الفريق المكوّن من مريم عباس وأسماء الكمدي من شرطة دبي في المركز الثالث بنتيجة 46-27، مقابل الفريق المكوّن من فاطمة فولادي وحليمة سبيل من شرطة دبي.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 80 فريقاً من منتسبات المؤسسات والدوائر الحكومية وشبه الحكومية والخاصة خاضت منافسات قوية.

من جهة أخرى، انطلقت أمس، منافسات بطولة كرة السلة الثلاثية (3×3) في نادي النصر الرياضي، التي تقام لأول مرة ضمن جدول فعاليات الدورة، وتتواصل حتى غد لتكون مسك ختام النسخة الثانية عشرة من الدورة.

وتضمنت الدورة هذا العام تنظيم ثماني بطولات رياضية متنوعة هي: البولينغ والجري والدراجات الهوائية، والبادل والريشة الطائرة، والرماية وتحدي الموانع، وكرة السلة الثلاثية.