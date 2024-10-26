أسلوب

اضطر مدرب أجنبي للنزول عند رغبة إدارة النادي وجمهوره في التركيز على نيل النقاط أكثر من تقديم الأداء الفني، وبالتالي غيّر أسلوب اللعب، حفاظاً على استدامة العلاقة بين الطرفين، وكشف المدرب أنه غير راضٍ عن رؤيته التدريبية الجديدة.

مصروفات

اشترط ولي أمر لاعب في رياضة فردية تم استدعاء ولده للمشاركة في بطولة دولية خارجية، مرافقة ابنه، مع تكفّل الجهة الرياضية بمصروفات السفر في جميع البطولات التي يشارك فيها، ما أثر في اللاعب خلال مشاركته في البطولات.

جمهور

فضّل إداري لفريق يلعب في دوري أدنوك للمحترفين التريث في الحديث لوسائل الإعلام حتى يستعيد الفريق نتائجه الإيجابية، مبيناً أنه يخشى من «زعل» الجمهور، خصوصاً أن الفريق يقدّم الأداء المميّز لكنه لا يحصد النقاط.

مذكرات

يطمح لاعب سابق لنادٍ في الدرجة الأولى إلى كتابة أجمل اللحظات التي عاشها مع فريقه للحفاظ عليها كأرشيف، ومنها تأهل الفريق إلى دوري المحترفين، وأبرز النتائج، لكنه يصطدم بعدم توافر الصور الداعمة لمذكراته.

لاعبون

كشف لاعبون وافدون يلعبون في دوري المحترفين أنهم تلقوا تعليمات من وكيل أعمالهم، بعدم كشف تفاصيل العقود كما هو المعتاد في بلدانهم، دون أن يعرفوا السبب.

مبخوت

اعتبر عدد من جمهور «الأبيض» الإماراتي أن عودة علي مبخوت لتشكيلة المنتخب قد لا تعيد النتائج الإيجابية بسرعة، مؤكدين أن المشكلة ليست في غياب مبخوت فقط، بل في طريقة قيادة المدرب للفريق، إضافة إلى عدم وضوح خطة اللعب.

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