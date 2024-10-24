24 فعالية رياضية دولية ومحلية في دبي نهاية الأسبوع

تستضيف دبي 24 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة بين التنافسية والمجتمعية، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، بمشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع من داخل الدولة وخارجها، أبرزها مؤتمر ومعرض دبي لبناء الأجسام، وبطولة آرابيان ووريورز للموانع، والمؤتمر الدولي للطب الرياضي، ونصف ماراثون دبي بلس 500.

ويتصدر معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية قائمة الفعاليات الدولية التي تقام نهاية الأسبوع الجاري، إذ يعد المعرض هو الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، والذي ينطلق غداً ويستمر حتى الأحد المقبل بمركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو دبي على مساحة 30 ألف متر مربع، ويشارك فيه أكثر من 400 من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات واللياقة البدنية وبناء الأجسام التي تعرض أحدث منتجاتها في هذا المجال، ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 3000 متسابق من 40 دولة من مختلف قارات العالم حضروا للمنافسة في بطولة بناء الأجسام.

وتحتضن دبي بطولة آرابيان ووريور لتخطي الموانع، السبت المقبل، في جزر دبي التابعة لنخيل العقارية بمنطقة ديرة، فيما تبدأ اليوم أعمال المؤتمر الدولي للطب الرياضي الذي يقام في قاعتي الشيخ مكتوم والشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ومن أبرز النشاطات، يقام أيضاً سباق نصف ماراثون 500 بلس الذي تنظمه برومو سفن للرياضة، ويمر السباق عبر أشهر المعالم السياحية في دبي الأحد المقبل، بمشاركة الآلاف من عشاق رياضة الجري، من أمام مبنى البوابة في مركز دبي المالي العالمي.

وتختتم اليوم منافسات بطولة الريشة الطائرة ضمن دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات التي تقام في نادي النصر الرياضي.