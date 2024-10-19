من الملاعب

دمج

تدرس إدارتا فريقين يلعبان في دوري الدرجتين الأولى والثانية إجراء عملية دمج بينهما، لأجل بناء فريق قوي يشارك في الموسم المقبل، لكن المشروع مازال يصطدم بالاسم الجديد ومجلس الإدارة.

تحليل

دعا خبير رياضي اتحاد الكرة إلى عمل دورات في التحليل الرياضي للمباريات، لأهميتها في تطوير المردود الفني، وتساعد على التحليل الفوري أثناء سير المباريات، خصوصاً المحلل المواطن، لندرته في أنديتنا.

تقدير

استغرب إداري رياضي في كرة القدم تسلمه دعوة من مؤسسة رياضية لتقديم خلاصة خبرته، لكنه فوجئ أن المبادرة لا تحظى بتقدير مالي، كما هو معتاد، فقرر الاعتذار.

مفاوضات

يتفاوض مدرب مواطن في الدرجة الأولى مع لاعبين مواطنين سبق لهم اللعب في المحترفين للتعاقد معهم في فترة الانتقالات الشتوية، مستثمراً جلوسهم في دكة البدلاء، متمنياً موافقتهم على الانضمام إلى فريقه.

نفقات

فوجئ لاعبون في لعبة فردية بطلب الاتحاد المشرف على رياضتهم بتكفل أنديتهم بنفقاتهم خلال المشاركة في بطولة دولية كبرى، خصوصاً أنهم من أصحاب المراكز الأولى.

رواتب

وافق لاعبون ومدرب لنادٍ يلعب في الدرجة الأولى على طلب الإدارة باللعب دون مقابل مادي (رواتب) بغرض الحصول على فرصة لخوض المباريات، والحفاظ على المرونة الفنية واللياقة البدنية على أمل تعويضهم لاحقاً.

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