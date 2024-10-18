المؤتمر الدولي للطب الرياضي يطلق جائزة الباحث الشاب

أعلنت اللجنة المنظمة للنسخة الـ38 من المؤتمر الدولي للطب الرياضي، الذي يقام خلال الفترة من 24 إلى 27 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، أن المؤتمر سيشهد إطلاق جائزة الباحث الشاب في الطب الرياضي والأداء الرياضي، التي أعلنتها جمعية الإمارات للطب الرياضي، وطب إعادة التأهيل خلال العام الماضي، كمبادرة وطنية فريدة من نوعها، تهدف إلى دعم العاملين الشباب في هذا المجال، وتحفيزهم على السير في طريق البحوث.

وتنظم المؤتمر لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية الوطنية، بالتعاون مع جمعية الإمارات للعلاج الطبيعي، وجمعية الإمارات للتأهيل والطب الرياضي، بمشاركة نخبة من المنتسبين لمجال الطب الرياضي من جميع أنحاء العالم.

ويتضمن المؤتمر إقامة 16 جلسة على مدار أربعة أيام، بمشاركة 130 متحدثاً، إضافة إلى ورش عمل متنوعة وحضور أكثر من 30 جهة داعمة، وأكثر من 70 دولة.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي نظمته اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، بحضور رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، الدكتور هاشل الطنيجي، ونائب رئيس لجنة الطب الرياضي باللجنة الأولمبية رئيس جمعية الإمارات للطب الرياضي الدكتور عبدالله الرحومي، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية محمد بن درويش، ومدير شؤون الاتحادات الرياضية باللجنة بطي العبدولي.

وأكد الطنيجي، الأهمية الكبيرة والقيمة العلمية للمؤتمر الدولي للطب الرياضي التي تتجلى في موضوعات الجلسات والمحاضرات وورش العمل التي تم انتقاؤها بالتعاون مع اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي للطب الرياضي، حيث تتناول كل جلسة ومحاضرة محاور مهمة تمس الجانب الطبي للرياضيين بصورة شاملة ومتكاملة، وتسلط الضوء على تفاصيله ودراساته وآخر مستجداته وأبحاثه، بما يفتح المجال للتعرف عن قرب إلى مستقبل الطب الرياضي، وأبرز التحديات والفرص حول هذا القطاع الحيوي الذي يحظى بمتابعة واهتمام كبيرين على جميع الصعد، ويتزايد دوره وتأثيره يوماً تلو الآخر في ظل التطورات المتسارعة لاسيما فيما يخص الإصابات الرياضية.

وتقام جلسات المؤتمر على مدار أربعة أيام متتالية، إذ تفتتح فعاليات المؤتمر رسمياً يوم الخميس المقبل بحلقة نقاشية بعنوان «مستقبل الطب الرياضي وعلوم الرياضة في مجلس التعاون الخليجي»، تليها محاضرة بعنوان تأثيرات الخمول البدني (التنظيم الذاتي والمسؤولية الذاتية) ضمن الجلسة الثانية، ثم محاضرات متعددة في مسارات الطب الرياضي، والعلاج الطبيعي، والعلوم الرياضية، تشمل على سبيل المثال الرعاية الطبية في الماراثون، وعلم الحركة البيو ميكانيكي، وعلاجات الألم

كما يشهد برنامج المحاضرات مساري علوم الرياضة والأداء البدني من خلال موضوعات حمل التدريب والاستشفاء، واستخدامات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ويوم التحالف الدولي لتعزيز النشاط البدني ودوره في تقليل مخاطر الأمراض المزمنة.

. 130 متحدثاً في المؤتمر الدولي للطب الرياضي.

. 16 جلسة تقام في المؤتمر على مدار أربعة أيام.