فقد نقطتين ثمينتين.. منتخب الإمارات يتعثر أمام كوريا الشمالية

فقد منتخب الإمارات لكرة القدم نقطتين ثمينتين في صراعه نحو المنافسة على التأهل لكأس العالم 2026، بعدما تعادل مع كوريا الشمالية 1-1، اليوم الخميس، على استاد هزاع بن زايد، ضمن منافسات الدور الثالث من التصفيات.

وكان "الأبيض" البادئ بالتسجيل عن طريق البديل يحيى الغساني "66"، ثم أدرك التعادل لمصلحة الكوريين غونغ ايل 86".

رفع المنتخب الإماراتي رصيده إلى 4 نقاط وهو الرصيد نفسه للمنتخب القطري، فيما يحتل المنتخبان الأوزبكي والإيراني صدارة المجموعة الثالثة بـ(7 نقاط) لكل منهما، مقابل نقطتين لكوريا الشمالية، فيما بقي منتخب قيرغيزستان في المركز الأخير من دون نقاط.

وفي التفاصيل، عانى المنتخب خلال الشوط الأول بعد أن وجد صعوبات عدة بعدما تفوق منتخب كوريا الشمالية من حيث الجانب البدني، والذي مكنهم من الضغط طوال الوقت على لاعبي المنتخب الاماراتي.

وظهرت الثغرة الأكبر على صعيد وسط الميدان والذي عانى من البطء الشديد في التحضير فغابت الخطورة تماماً على مرمى الحارس سين هيوك الذي لم يتدخل سوى في مناسبة واحدة لمنع برونو أوليفيرا من انفراد كان في المتناول.

وحاول حارب عبدالله في مرات عدة أن يُنشط الجانب الهجومي وتحديداً من الجهة اليمني، ولكن محاولاته ذهبت سُدى.

وبدأ الضيوف يندفعون على الحارس خالد عيسى، وكانت أبرز محاولاتهم تسديدة من خارج الصندوق ارتطمت بأقدام المدافع خليفة الحمادي، وتحولت إلى ضربة ركنية.

ونسج المنتخب نفس الأداء الضيف في بداية الشوط الثاني، وسط تحفظ من جانب المدرب البرتغالي باولو بينتو، في إجراء أي تعديلات على التشكيلة التي بدأت المباراة مع بداية الحصة الثانية.

وتواصل التهديد من جانب منتخب كوريا الشمالية في أكثر من مناسبة وكان أبرزها ضربة ثابتة سددها كوك تشول وأمسكها خالد عيسى "54".

وكانت نقطة التحول في المباراة مع نزول الثنائي علي صالح ويحيى الغساني الذي بدوره نجح من أول لمسة له في أن يضع "الأبيض" في المقدمة بعد مجهود فردي مميز من جهة اليمين أنهاه بتسديدة صاروخية داخل الشباك.

وازداد الضيوف شراسة بعد الهدف وتحصلوا على ضربة جزاء بعد العودة لتقنية (الفار) بعد تدخل قوي من جانب خالد الظنحاني ضد اللاعب ايل سونغ، إلا أن الحارس المُتألق خالد عيسى تصدى للتسديدة التي لعبها كوانغ سونغ، وأمسكها على مرة واحدة "74".

ولم يتماسك المنتخب في الدقائق الأخيرة، فاستقبل هدف التعادل عن طريق جونج إيل من ضربة رأس أبعدها الحارس خالد عيسى، لكن الحكم أدهم المخادمة اعتبر أن الكرة قد تجاوزت بكامل مُحيطها خط المرمى "87"، لتنتهي بعدها المباراة بالتعادل 1-1.