الغرير وأرغونا يظفران بلقب الكبادي في الدورة الرياضية العمالية

ظفر فريق الغرير ببطولة الكبادي لفئة المؤسسات، فيما توج فريق أرغونا آشيري بلقب الفئة المفتوحة، ضمن منافسات الدورة الرياضية العمالية السادسة التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي وشرطة دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بشعار «إسعادهم هدفنا»، وتستمر حتى 23 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 46 ألف عامل وعاملة يمثلون 270 شركة يتنافسون في 12 لعبة رياضية متنوعة على 10 مواقع مختلفة في دبي.

توّج الفائزين، أمين عام اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي، عبدالله لشكري، وأخصائي أول في الفعاليات المجتمعية بإدارة الفعاليات الرياضية من مجلس دبي الرياضي عمر صالح الكندي.