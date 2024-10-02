ريال مدريد ضيف ثقيل على «ليل»

يحلّ ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب، وصاحب الرقم القياسي بعدد الألقاب في دوري أبطال أوروبا، اليوم، ضيفاً ثقيلاً على ليل الفرنسي، في حين يسعى بايرن ميونيخ الألماني إلى الثأر من خسارته أمام أستون فيلا الإنجليزي في نهائي عام 1982، ضمن منافسات الجولة الثانية من النسخة الجديدة للمسابقة القارية.

رفض البرازيلي ألكسندرو مدافع ليل التحدث عن اليأس بعد الخسارة القارية الأولى لفريقه في لشبونة أمام سبورتينغ البرتغالي صفر-2، وصرّح لموقع الاتحاد الأوروبي للعبة «ويفا.كوم»: «لقد استفدنا كثيراً من هذه المباراة، على الرغم من الهزيمة. لقد ارتكبنا خطأ دفاعياً أدى إلى تعقيد المباراة».

وسيكون ارتكاب المزيد من الأخطاء أمراً غير مستحسن أمام أبطال أوروبا، الذين استعادوا نجمهم الفرنسي كيليان مبابي العائد من الإصابة، واستهلوا حملة الدفاع عن اللقب بفوز غير مقنع على أرضهم أمام شتوتغارت الألماني 3-1.

وقال الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال، الذي لم يذق طعم الخسارة قارياً في 14 مباراة توالياً «مازلنا نبحث عن أفضل نسخة من مستوانا».

في المقابل، سيكون مهاجم ريال البرازيلي فينيسيوس جونيور أمام تحديات جمّة، كونه المرشح الأبرز للفوز بالكرة الذهبية هذا الشهر في باريس.

ومع غياب مبابي، فرض مهاجم «سيليساو» نفسه كأحد أبرز المفاتيح الهجومية في «البيت الأبيض».

ورغم بدايته البطيئة في المسابقة الموسم الماضي، إلا أن ابن الـ24 عاماً رفع من مستواه في النصف الثاني، وساعد مدريد على تعزيز رقمه القياسي في عدد الانتصارات (15).

واجه البرازيلي ومبابي بعض المشكلات الطفيفة أثناء محاولتهما الانسجام مع بعضها بعضاً في الأسابيع الأولى، لكن لاحقاً بدا التجانس واضحاً بينهما قبل إصابة مهاجم منتخب «الديوك».

وعلى الرغم من أن ريال أدرج اسم مبابي في التشكيلة التي تسافر إلى ملعب «بيار موروا»، لكن من غير المرجح أن يبدأ المباراة، وربما لن يشارك أيضاً، إذ كان من المتوقع أن يبقى خارج التشكيلة، حتى بعد فترة التوقف الدولي المقبلة.