أبيض الناشئين يُواجه سورية ودياً استعداداً لتصفيات آسيا

يخوض منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب سورية يومي 29 سبتمبر والأول من أكتوبر 2024 في ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد، وستقام المباراتان على الملعب نفسه في الساعة 17:20 مساء.

وتأتي المباراتان ضمن برنامج إعداد أبيض الناشئين لتصفيات كأس آسيا المقررة من 19 إلى 27 أكتوبر المقبل، حيث يلعب منتخبنا ضمن المجموعة الثامنة مع ماليزيا ولبنان ولاوس (مستضيف المجموعة).

ودشن منتخبنا تدريباته، أمس، بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي، الذي اختار 27 لاعباً لهذا التجمع، هم: مايد اليماحي، محمد ناصر، بطي حمد، سعيد علي، هود المنهالي، عبدالله فهد، سعد مبارك، فهد خليل، سهيل النوبي، سالم عصام، عبدالله أحمد، سلطان ناصر، حميد إبراهيم، فيصل محمد، عبدالله راشد، محمد سالم، إبراهيم يوسف، محمد بطي، محمد أحمد، عبيد عمران، فارس علي، محمد جمال، هزاع فيصل، مايد عادل، علي حسين، عمير يوسف، محمد يوسف.