600 مشارك في تحدي الثلج بـ «سكي دبي»

شارك أكثر من 600 متنافس من مختلف الجنسيات في النسخة الـ15 من تحدي العوائق الجليدية «تحدي الثلج» الذي نظمه مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم»، في «سكي دبي» وسط درجة حرارة بلغت أربع درجات تحت الصفر.

حضر المنافسات أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر آل رحمة، وعضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات الشتوية إبراهيم خادم، والرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للترفيه إجناس لحود، والمدير العام لشركة ماجد الفطيم للترفيه محمد العطري، ونائب رئيس مشاريع الثلج العالمية في شركة «ماجد الفطيم» للترفيه والتسلية والسينما محمد العتري، ومدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس علي عمر.

وفاز النرويجي هالفارد بورشيم بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين، ونالت الأوكرانية تيتيانا مالتسيفا لقب فئة السيدات المحترفات، والروسي ميخائيل روديك (فئة الهواة رجال)، والإسبانية لوز باريوس (الهواة سيدات)، وفريق كباب جلوريوس (فئة الفرق).