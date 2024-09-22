محمد خميس: تنافست مع لاعبين بسنّ أولادي في «بارالمبية باريس».. العمر مجرد رقم

يعتز لاعب نادي دبي لأصحاب الهمم ومنتخب الإمارات لرفعات القوة محمد خميس (55 عاماً) بكونه أكثر لاعب مواطن شارك في الألعاب البارالمبية، بسبع مشاركات، إذ كانت المشاركة الأولى في دورة سيدني عام 2000، وواصل مسيرته الناجحة دون توقف وصولاً للنسخة الأخيرة (باريس 2024) مسجلاً رقماً قياسياً إماراتياً وخليجياً.

وأوضح البطل الإماراتي الفائز بـ37 ميدالية دولية في دورات الألعاب البارالمبية وبطولات آسيا والعالم وبطولات فزاع الدولية، منها ثلاث ميداليات في دورات الألعاب البارالمبية (ذهبيتان وفضية)، أنه تنافس مع لاعبين بعمر أولاده في دورة «باريس 2024»، وأنه يتطلع للمشاركة في الدورة المقبلة «لوس أنجلوس 2028»، مشيراً إلى أنه يعتبر العمر مجرد رقم.

واستهل خميس أولى مشاركاته في الدورات البارالمبية بنسخة «سيدني 2000» التي شهدت ظهوره الأول في ذلك المحفل البارالمبي الكبير، وحقق وقتها المركز الرابع، وانطلق في مسيرة الإنجازات من مشاركته الثانية في «أثينا 2004»، حيث أهدى الإمارات أول ميدالية ذهبية لها في تاريخ مشاركاتها بالألعاب البارالمبية.

وتواصلت مسيرة إنجازات بطل الإمارات محققاً الميدالية الفضية في «بكين 2008»، ورغم أن الإصابة حرمته الفوز بميدالية في دورة «لندن 2012» فإنه عاد وحصد الميدالية الذهبية في دورة «ريو دي جانيرو 2016»، وفي دورة «طوكيو 2020» حرمته الإصابة إنجازاً جديداً.

ونجح محمد خميس (الأب لتسعة أبناء) عبر مسيرته في تحدي «شلل الأطفال» الذي أصابه في عمر سنة ونصف السنة ولم يستسلم له حتى تمكن من تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

ونجح اللاعب محمد خميس في الحصول على المركز الرابع في وزن 88 كيلوغراماً بمنافسات القوة البدنية في «باريس 2024»، بعد أن رفع 210 كيلوغرامات بفارق أربعة كيلوغرامات عن صاحب المركز الثالث الذي رفع 214 كيلوغراماً، كاشفاً أنه نجح خلال مرات عديدة خلال التدريبات في رفع 215 كيلوغراماً، لكنه لم يوفق في تكرار ذلك في البطولة، مبيناً أنه تنافس مع لاعبين بأعمار قريبة من أعمار أبنائه، حيث يبلغ اللاعب الذي ظفر بالميدالية الذهبية 26 عاماً، وصاحب الميدالية الفضية 31 عاماً، والبرونزية 27 عاماً.

وقال محمد خميس لـ«الإمارات اليوم»: «طموحي الاستمرار في ممارسة الرياضة والمشاركة في الدورة البارالمبية المقبلة في لوس أنجلوس 2028»، مؤكداً أنه سيواصل الحفاظ على مهاراته ولياقته البدنية ومرونته ليتمكن من تحقيق مشاركة ناجحة باسم الإمارات.

وأضاف: «أعتبر أن العمر مجرد رقم، وطموحي المشاركة في الدورة البارالمبية المقبلة، ورفع علم الإمارات في المحافل الدولية مرة جديدة، وتسجيل رقم جديد للرياضة الإماراتية، ورقم شخصي لي».

وأوضح أنه حصد 37 ميدالية دولية في دورات الألعاب البارالمبية وبطولات آسيا والعالم وبطولات فزاع الدولية، منها ذهبيتان وفضية في البارالمبية.

وكشف محمد خميس أنه في حال قرر الاعتزال في يوم ما، فإنه لن يبتعد عن رياضته التي يعشقها، وسيعمل في مجال التدريب أو الإدارة الرياضية والسعي لاكتشاف أبطال يمكنهم أن يواصلوا مسيرة الإنجازات الإماراتية في مجال الرياضة.

رعاية ودعم

ذكر البطل البارالمبي محمد خميس أنه موظف في دائرة محاكم دبي في قسم إسعاد المتعاملين منذ 18 سنة، ويؤدي وظيفته بسعادة غامرة لما يحظى به من رعاية ودعم من المسؤولين، مشيداً بدور نادي دبي لأصحاب الهمم واتحاد الإمارات لأصحاب الهمم، ويعتز بالدور المحوري والمميز لمدربه المغربي تيتو قاسم، مثمناً جهود جميع الإداريين والمدربين الذين تعاونوا معه ليواصل فوزه بالبطولات هو وزملاؤه اللاعبون.

إنجازات محمد خميس في دورات الألعاب البارالمبية

«سيدني 2000» مركز رابع

«أثينا 2004» ذهبية

«بكين 2008» فضية

«لندن 2012» الدور النهائي وتوقف للإصابة

«ريو دي جانيرو 2016» ذهبية

«طوكيو 2020» الدور النهائي وتوقف للإصابة

«باريس 2024» المركز الرابع