بينتو: التغييرات وطريقة اللعب وراء انتصار «الأبيض» على «العنابي»

دشن المنتخب الأول لكرة القدم تدريباته على ملعب جامعة نيويورك في جزيرة السعديات في أبوظبي، استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام المنتخب الإيراني على استاد هزاع بن زايد في العين، بعد غد الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وجرت التدريبات وسط أجواء إيجابية وروح معنوية عالية في أوساط اللاعبين، بعد الانتصار الكبير الذي حققه الأبيض، الخميس الماضي، في الدوحة على حساب مستضيفه المنتخب القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى لحساب المجموعة الأولى، إذ أجرى المنتخب بعد عودته من الدوحة حصتين تدريبيتين، أمس وأول من أمس.

وحرص الجهاز الفني على استئناف اللاعبين للتدريبات، عقب العودة مباشرة من الدوحة، لأنه ليس هناك وقت مع قرب موعد المواجهة المهمة أمام إيران، علماً أن بعثة المنتخب كانت قد عادت إلى الدولة أول من أمس، بعدما تصدر المنتخب مجموعته في هذه التصفيات برصيد ثلاث نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخبي إيران وأوزبكستان، فيما بقيت منتخبات قطر وقيرغيزستان وكوريا الشمالية التي تلعب في المجموعة الأولى نفسها من دون رصيد. ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للمنتخب، فإن الأبيض سيختتم اليوم تدريباته في ملعب جامعة نيويورك، قبل أن ينتقل إلى مدينة العين صباح غدٍ، وسيجري تدريبه الرئيس مساء غدٍ الإثنين على استاد هزاع بن زايد الذي سيستضيف مباراة الأبيض أمام إيران.

وأكد مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، أنه كان هادئاً خلال مباراة قطر، رغم أن المنتخب عاني في الشوط الأول بعد استقباله هدفاً، لافتاً إلى أن طريقة وخطة اللعب والتغييرات التي حدثت كانت وراء الفوز الكبير.

وعبّر باولو بينتو في تصريحات إعلامية عن سعادة الجميع بهذا الانتصار الكبير الذي حققه المنتخب على نظيره القطري، مشيراً إلى أن الفضل في هذا الانتصار يعود إلى اللاعبين، كونهم استوعبوا ما يحتاجه المنتخب، وكذلك فهموا ما يجب عليهم عمله، خصوصاً في الشوط الثاني.

وأشار بينتو إلى أن المنتخب قام بردة فعل جيدة في الشوط الثاني، وبدا اللاعبون أكثر حيوية، وسيطر المنتخب بشكل جيد على مجريات اللعب، خصوصاً على صعيد الاستحواذ على الكرة والتحولات الهجومية.

وأضاف: «ظهر الفريق في الشوط الثاني بصورة مغايرة خلافاً لما كان عليه الحال في الشوط الأول، بعدما ضغط بقوة في أماكن معينة في الملعب، إذ بدا المنتخب أكثر كفاءة وأكثر ترابطاً في خطوط اللعب».

وأشار بينتو إلى أن نوعية التغييرات التي تمت في الشوط الثاني ساعدت اللاعبين خلال المباراة، واصفاً الانتصار الذي تحقق بأنه «انتصار رائع وعادل»، مشدداً على أهمية الاستمتاع بهذا الانتصار، كونه جاء على حساب المنتخب القطري، الذي وصفه بأنه «من أقوى المرشحين للتأهل إلى كأس العالم»، مؤكداً أن المنتخب حصد ثلاث نقاط مهمة خارج الديار، وأن هذا الشيء لم يحدث منذ فترة طويلة.

وأكمل: «أنا سعيد بهذا الانتصار، لكنني قلق بعض الشيء، لكوني لا أعلم كيف ستكون ردة فعل اللاعبين، إذ علينا أن نفكر في المباراة المقبلة أمام إيران».

وأشار إلى أن ضم ثلاثة محترفين يلعبون في الدوريات الأوروبية، وهم: جونيور نيداي وماكنزي هانت وعدلي محمد، لقائمة المنتخب، كان بقرار وإشراف من اتحاد الكرة، واصفاً الأمر بأنه «جزء من عملية التطوير»، وأن الأهم بالنسبة له هو تأقلم العناصر الجديدة مع بقية عناصر المنتخب.

اجتماع الجهازين الفني والإداري مع اللاعبين

حرص الجهاز الإداري للمنتخب، بقيادة اللاعب الدولي السابق ياسر سالم، وكذلك الجهاز الفني بقيادة المدرب باولو بينتو، على عقد اجتماع مع اللاعبين، وتهنئتهم على الأداء القوي والمميز، والانتصار الكبير على المنتخب القطري بطل آسيا، الذي خاض المباراة على أرضه ووسط جمهوره.

بدوره، قال مدافع المنتخب خالد الظنحاني، الذي سجل الهدف الثاني في مرمى المنتخب القطري، في تصريحات إعلامية: «رغم استقبال المنتخب هدفاً في الشوط الأول، إلا أن الفريق دخل الشوط الثاني بتركيز أكبر، وقمنا بردة فعل غير طبيعية في الشوط الثاني».

وأشار الظنحاني إلى أن النصائح التي قدمها لهم اللاعبون أصحاب الخبرة في المنتخب، مثل خالد عيسى وعلي خصيف، وكذلك تعليمات المدرب بينتو خلال فترة الراحة بين الشوطين، قادت المنتخب إلى تحقيق الانتصار الكبير.