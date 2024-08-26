320 مشاركاً في اليوم الرياضي لعمال توصيل الطلبات

نظم مجلس دبي الرياضي فعالية رياضية مجتمعية مخصصة لعمال توصيل الطلبات في الشركات العاملة بالدولة، في ملاعب عالم دبي للرياضة، في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن فعاليات مبادرة «صيفنا رياضي» التي أطلقها المجلس، بهدف إتاحة الفرصة لجميع فئات المجتمع للمشاركة في الأنشطة الرياضية المتنوعة خلال فترة الصيف، ودعم تنظيم الفعاليات الرياضية التي تسهم في نشر ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني.

وتضمنت الفعالية تنظيم منافسات رياضية وترفيهية ممتعة في خمس ألعاب متنوعة هي: شد الحبل وكرة القدم، والكرة الطائرة، والكريكت، ومصارعة الذراعين، شارك فيها أكثر من 320 عامل توصيل.

وشارك في الفعالية، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، بحضور مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي، علي البلوشي، ومدير قسم الرياضات المجتمعية، فوزية فريدون.