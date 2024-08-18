محمد مرضي يهدي الإمارات لقب "حزام العرب" في ختام البطولة العربية للمواي تاي

أهدى محمد مرضي لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي الإمارات لقب "حزام العرب" في فئة الويتلر ويت" "وزن الأقل من المتوسط"، في ختام منافسات البطولة العربية لمحترفي المواي تاي التي نظمها الاتحاد العربي للعبة في سبيس أرينا 42 بشاطئ الراحة في أبوظبي.

وبحسب بيان اتحاد الإمارات للمواي والكيك بوكسينج الصادر اليوم فقد جاء فوز محمد مرضي في نزال نصف نهائي "الويلتر ويت" على المغربي حمزة رشيد، وتأهل للنهائي لملاقاة المقاتل الجزائري إلياس واري بعد فوز الأخير في نصف نهائي الويلتر ويت على العراقي سجاد بشير، ليفوز مرضي في النهائي على إلياس واري.

وأقيمت المنافسات بمشاركة 28 مقاتلا مثلوا 14 دولة عربية، وتنافسوا في 15 نزالا.

كما أسفرت نتائج نزالات البطولة عن انتصارات إماراتية مميزة، حيث افتتح مشوار النجاحات المقاتل أحمد الشمار بفوزه على الليبي محمد الخراز في فئة "البانتامويت"، وفاز المقاتل رافي رمزي على التونسي صهيب سكيك في فئة "لايت هيفي ويت"، ليكمل إبراهيم بلال رباعية الإمارات بالفوز على المقاتل العراقي بهمن محمد في فئة "سوبر لايت ويت".

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين كل من ستيفن فوكس الأمين العام للاتحاد الدولي للمواي تاي، وسعادة سورايوت شاسومبات سفير مملكة تايلاند لدى الدولة، سعادة حسام الدين دخيل القائم بأعمال السفارة التونسية بأبوظبي، ومحمد الزروق الشريف نائب رئيس الاتحاد العربي رئيس الاتحاد الليبي للمواي تاي والكيك بوكسينج، ومصطفى جبار علك رئيس الاتحاد العراقي للمواي تاي، وطارق محمد المهيري الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، محمد القبيسي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، لحسن الهلالي رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمواي تاي، وموسى جبر مساعد الأمين العام للاتحاد العربي للمواي تاي، بجانب أعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج علي خوري وياسر سالم.

من جانبه أعرب سعادة عبد الله سعيد النيادي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للمواي تاي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج عن سعادته بما حققته البطولة من نجاح في نسختها الأولى للمحترفين العرب.

وقال إن التجمع العربي من خلال البطولة في أبوظبي أكد مكانتها الكبيرة في تنظيم أكبر وأهم الأحداث والفعاليات على كافة المستويات، لافتا إلى أن البطولة تمثل محطة مهمة في مشوار اللعبة لدعمها وتطويرها.