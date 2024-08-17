نخبة الأبطال في كأس رئيس الدولة للخيول العربية يتنافسون على مضمار «دونكاستر»  

يستضيف مضمار «دونكاستر» في بريطانيا، اليوم، قمة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، بمحطتها السابعة ضمن أجندة سباقات الكأس بنسختها الـ31.

وتقام سلسلة السباقات بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، لتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، انطلاقاً من حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتباره إرثاً أصيلاً من تراث الإمارات الوطني.

وتشهد المحطة البريطانية مشاركة نخبة من الأمهار والمهرات الواعدة في عالم مستقبل سباقات الخيل العربية، وأبطال المستقبل التي تمثل أفضل مرابط الخيل العربية في تحدي الأقوياء، في قمة ختام الديربي العربي الإنجليزي، على لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، ضمن الفئة الأولى لمسافة 2000 متر، للأمهار والمهرات من عمر 4 سنوات فما فوق.

تضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة مميزة من بينها «الزوير» (تي إم فريد تكساس × زينوبي) ملك وإنتاج الشقب ريسنج، بإشراف المدرب جون دو ميول وقيادة الفارس أوليفييه دونديني، و«إكسترا تايم» للمالك جاي نيفينس بإشراف المدرب ديفيد مورسون وقيادة الفارس تاج أوشي، و«لوسيل» (محماسX ديامندا) ملك الشقب ريسنج بإشراف المدرب فرانسوا روهو وقيادة أورتيز مندزابل، و«ملفت» (المرتجز × جيزابل دي فورج) ملك وإنتاج محمد بن فهد العطية بإشراف المدرب فرانسو روهو وقيادة الفارس لوكاس ديلوزير، والمهرة «أميرة الزمان»، للنجيفي ريسنج بإشراف جيمس أوين وقيادة ماركو جياني.

وقال مشرف عام سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول فيصل الرحماني: «فخورون بمواصلة منافسات الكأس رحلتها الأوروبية وسط نجاحات كبيرة وأصداء عالمية واسعة، لما تحظى به من مكانة كبيرة وسمعة عالمية مرموقة، وتمثل محطة بريطانيا قمة سباقات الأجندة السنوية للحدث الاستثنائي الذي يؤكد مكانة الشراكة المثمرة مع الاتحاد الإنجليزي للخيول العربية».

وأضاف: «مشاركة نخبة الخيل للتنافس على لقب سباق المحطة الإنجليزية تشكل امتداداً مهماً لعوامل ومعطيات النجاحات بالجولات كافة، ما يقودنا لترجمة خططنا وتجسيد رسالة ورؤية الكأس الغالية»، موضحاً أن الوجود في ختام الديربي العربي الإنجليزي ضمن المحطة البريطانية يؤكد مكانة الإمارات على خريطة سباقات الخيول العالمية ودورها في إعلاء شأن الخيل العربي.