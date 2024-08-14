يوم رياضي في «نادي ذخر» بمشاركة «إسعاف دبي»

نظم مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، يوماً رياضياً لأعضاء «نادي ذخر» في ملاعب عالم دبي للرياضة في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، بمشاركة منتسبي مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وتقدم الحضور في الفعالية، أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل عبدالكريم جلفار، ونائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي، ماهر عبدالكريم جلفار، كما شاركوا في المباراة الودية لكرة القدم التي جمعت فريق «نادي ذخر» وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف والتي أشاعت جواً من الفرح والسعادة بين جميع المشاركين.

كما حضر الفعالية، مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي بالإنابة، فوزية فريدون، إلى جانب عدد من منتسبي مركز دبي التجاري العالمي والأطقم الفنية والطبية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وإلى جانب المباراة والأنشطة الرياضية، تضمنت الفعالية محاضرة توعوية وورشة تعليمية عملية لأعضاء «نادي ذخر» عن الصحة والإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الصحية الطارئة والإصابات التي يمكن أن يتعرض لها كبار المواطنين وأي شخص في المجتمع، وكيفية التعامل معها قبل وصول فريق الإسعاف.