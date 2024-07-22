مجلس دبي الرياضي يؤهل السيدات لممارسة «الشراع الحديث»

ينظم مجلس دبي الرياضي، اليوم، أول دورة تدريبية مخصصة للسيدات، لتدريبهن على ممارسة رياضة الشراع الحديث، وذلك بالتعاون مع نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ونادي دبي للسيدات، لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة والنشاط البدني لدى المرأة الإماراتية، للمحافظة على نشاطهن وحيويتهن.

وقال المجلس في بيان أمس: «إن الدورة التي يحاضر فيها المدرب يوسف خالد البستكي قائد المدربين في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تهدف إلى زيادة ممارسة السيدات للرياضات البحرية بشكل عام، ورياضة الشراع الحديث بشكل خاص، ومنحهن الفرصة لتطوير مهاراتهن في هذه الرياضات، لاسيما مع وجود أندية متخصصة وشواطئ رائعة في دبي، وحتى يتمكنّ من المشاركة في البطولات الرياضية البحرية المخصصة للسيدات التي سيتم تنظيمها لاحقاً».