صحيفة إيطالية: المغربي صابيري على رادار نادٍ إماراتي

كشفت تقارير صحافية إيطالية، أن لاعب المنتخب المغربي ونادي فيورنتينا، عبدالحميد صابيري، تلقّى عرضاً جاداً من دوري أدنوك للمحترفين للعب في أحد الأندية دون أن تذكر اسم النادي.

وأفادت صحيفة «لاريبوبليكا فلورنسا» الإيطالية المُقربة من نادي فيورنتينا، بأن إدارة النادي تدرس مستقبل لاعبها الدولي المغربي صابيري، وذلك بعد عودته من تجربة إعارة ناجحة مع نادي الفيحاء السعودي خلال الموسم الكروي المنصرم.

وخلال وجوده مع الفيحاء، شارك صابيري في 23 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي، مسجلاً سبعة أهداف.

يُذكر أن صابيري لعب سابقاً مع أندية نورمبرغ وبادربورن الألمانيين، ثم هيدرسفيلد الإنجليزي، وأسكولي وسامبدوريا الإيطاليين، قبل انضمامه إلى فيورنتينا ثم إلى الفيحاء السعودي على سبيل الإعارة.