محمد بن راشد: فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024
عبَر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن فخر سموه بالكوادر الشرطية الإماراتية المشاركة في أولمبياد باريس 2024.
وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 ..".
وأضاف سموه: "خبرات جديدة نكتسبها .. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم .. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية .. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات المتقدمة ..".
محمد بن راشد: فخور بكوادرنا الشرطية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 .. خبرات جديدة نكتسبها .. وأصدقاء نجدد علاقاتنا المتميزة معهم .. كل التوفيق لهم في هذه المشاركة الدولية .. والتقدير لأخي الشيخ سيف بن زايد على جهوده المتفانية عبر عقود التي أوصلت كوادرنا الشرطية لهذه المستويات… pic.twitter.com/A4EwtDIzLb— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 10, 2024
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