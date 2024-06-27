قرعة تصفيات آسيا لمونديال 2026.. الإمارات في المجموعة الأولى

سحبت الخميس في كوالالمبور قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم، وجاءت كالتالي:

- المجموعة الاولى: ايران، قطر، اوزبكستان، الامارات، قيرغيزستان، كوريا الشمالية

- المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، العراق، الاردن، عمان، فلسطين، الكويت

- المجموعة الثالثة: اليابان، استراليا، السعودية، البحرين، الصين، اندونيسيا

وتقام منافسات الدور الثالث بين سبتمبر 2024 يونيو 2025 ويتأهل أوّل منتخبين في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وتحجز ستة من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي، في حين سيتم التنافس على المقعدين المتبقيين من خلال ملحق التصفيات الآسيوية، علماً أن هنالك فرصة للحصول على مقعد إضافي من خلال الملحق العالمي.